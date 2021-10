AMPLIAR "El tigre que vino a tomar el té"

Lo mejor de la animación en los Emmy Kids Awards

Se destacan las obras provenientes del Reino Unido, aunque también han triunfado creaciones japonesas o de los Países Bajos. A continuación, una por una, las animaciones premiadas.

Para tener un panorama de las mejores producciones animadas dedicadas a la pantalla televisiva de los últimos años conviene darse una vuelta por el listado de ganadores del International Emmy Kids Awards de la última década.

En 2012, fue premiada la serie británico-estadounidense “El increíble mundo de Gumball”, la primera producción de la sección europea de Cartoon Network. Se trata de una comedia creada por Ben Bocquelet que incluye animación tradicional, por computadora, spot motion y elementos reales. La serie,que ya tiene 6 temporadas y una película en camino. Cuenta las aventuras de un gato joven llamado Gumball Watterson, su mejor amigo, un pez llamado Darwin, su hermana menor, Anais, la más inteligente de la familia. La madre de Gumball trabaja largas horas en la fábrica de arcoíris, mientras su padre se queda en casa viendo la televisión y jugando videojuegos.

En 2013, ganó “Room on the Broom” (“La escoba de la bruja”), una película para TV de la cadena británica BBC de stop motion y animación por computadora. En su momento la pasaron por Pakapaka. Está basada en el libro ilustrado de Julia Donaldson y Axel Scheffler. Fue nominada para los premios Oscar 2014.

En 2014 ganó la serie del canal France 3 “Les As de la Jungle” ("La Pandilla de la Selva" en el doblaje latino). Trata sobre las aventuras de Maurice, un particular pingüino con piel de tigre y sus amigos Gilbert, un tarsero, el gorila Miguel, la murciélago Batricia, la rana Al y el sapo Bob.

Ese año, en la categoría “preescolar” ganó la serie “El pequeño reino de Ben y Holly”, de los creadores de la popular serie “Peppa Pig”, Mark Baker y Neville Astley, que cuenta las aventuras de dos mejores amigos: un hada y un duende.

En 2015 la ganadora fue la producción japonesa “Ronja, the Robber's Daughter” ("Ronja, la hija del bandolero") la primera serie televisiva de Studio Ghibli, coproducida por Polygon Pictures y dirigida por Gorō Miyazaki, hijo de Hayao Miyazaki, creador del estudio. Es la adaptación para televisión en veintiséis episodios de la novela de fantasía de la escritora sueca Astrid Lindgren. “No es solo una historia sobre una niña que se convierte en adulta, sino también una historia de amor, crecimiento y el vínculo entre padres e hijos y sus amigos. Nuestro objetivo es crear una historia que pueda ser disfrutada por todos, desde niños hasta adultos”, dijo Gorō.

En 2016 se impuso “Cordero Shaun: Las llamas del granjero”, del estudio Aardman Animations,famoso por sus creaciones con claymation (stop motion con plastilina) como “Wallace y Gromit”, la película “Pollitos en fuga” o el videoclip de Peter Gabriel, “Sledgehammer”. "Cordero Shaun" fue transmitido por Pakapaka y narra las aventuras de una oveja muy inteligente y creativa, el perro pastor Bitze y el ambicioso granjero. Ninguno de los personajes, tampoco el humano, hablan con palabras. Se comunican gestualmente y con onomatopeyas.

En 2017 ganó “Revolting Rhymes” (“La rebelión de los cuentos”) del estudio británico Magic Light Pictures, que ya había ganado con “La escoba de la bruja”. Esta vez, se basaron en un libro de Robert Dah, donde el famoso escritor infantil parodiaba en forma de prosa a los clásicos infantiles, como Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja y los Tres Chanchitos, entre otros. Fue nominada al Oscar.

En 2018 se impuso “Heads Together”, de los Países Bajos (Viking Film / VPRO Television / Job, Joris & Marieke). Es una historia surrealista sobre tres amigos que por accidente intercambian cabezas y se tienen que adaptar a la vida del otro.

En 2019 otra vez fue el turno de los británicos de Magic Light Pictures, con “Zog y los doctores voladores”, estrenada en la BBC One en navidad de 2020. Cuenta lo que le ocurre a la princesa Perla, el caballero Gadabout y el dragón Zog, que conforman un grupo de doctores que atienden a todo tipo de criaturas mágicas y humanas. Al igual que “Room…”, está basada en un libro ilustrado de Julia Donaldson y Axel Scheffler.

En la última edición ganó otra producción británica. Se trata de “The Tiger Who Came to Tea” ("El tigre que vino a tomar el te"), de Channel 4. Está basada en un muy popular libro para niños del mismo nombre, escrito e ilustrado por Judith Kerr en 1968. Trata sobre una niña, Sofía, su madre, y un tigre antropomórfico que se invita a sí mismo a la hora de la merienda y consume toda la comida y bebidas que tienen.

