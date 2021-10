AMPLIAR Miembros de partidos políticos ante el Servicio Electoral en Santiago (foto: EPA)

11/10/2021 - Presidenciales chilenas

Desplome candidato de gobierno Sebastián Sichel

La candidatura oficialista del independiente Sebastián Sichel se desplomó y pasó al cuarto lugar de la carrera presidencial en Chile, a seis semanas de los comicios del 21 de noviembre.

Sigue.

Según la última encuesta Cadem, el exministro de Desarrollo Social quedó detrás de la centrista Yasna Provoste y del ultraderechista José Antonio Kast, quien acortó distancia con el izquierdista Gabriel Boric.

Kast anotó un alza de 11 puntos desde el 30 de julio y se afianzó en el segundo lugar del sondeo, mientras que Sichel registró una caída de 14 puntos en el mismo periodo.

Boric sigue en el primer lugar de las preferencias, con un 21% (-1 punto respecto a la medición anterior) en intención de voto, seguido por Kast, con 18% (+3 puntos).

Sebastián Sichel, en tanto, cayó 2 puntos, obteniendo el 10%, y ahora está en el cuarto lugar detrás de Yasna Provoste, candidata que llegó al 13%, subiendo un punto.

Más atrás se ubican el candidato ausente (se encuentra en Estados Unidos y no asiste a los detabes); Franco Parisi con 6% (+1 punto); Marco Enríquez-Ominami con 4% (-1 punto) y Eduardo Artés con 1%. El 27% de los consultados indicó que no votaría por ninguno de los candidatos o no sabe o no responde.

Este es el voto a captar en los debates presidenciales, de los cuales se realizaba esta noche uno por televisión.

Coincidente con la baja de Sichel, la aprobación presidencial también anotó una caída de 7 puntos para llegar a 15%, mientras que en paralelo su desaprobación subió 8 puntos a 79%, en una semana marcada por el caso Pandora Papers.

Sobre los resultados de la Cadem, el comando de Sichel intentó desdramatizar la caída.

"Son una foto del momento, no oráculos para predecir el resultado", comentó María Isabel Plá, una de las voceras de la campaña.

Añadió que "quedan seis semanas para la primera vuelta, en tiempos de alta polarización como los que vive Chile, seis semanas es mucho tiempo".

La exministra de la Mujer intento aplacar el balde de agua fría señalando que "estamos convencidos que Sebastián Sichel representa los anhelos de millones de chilenos, de progresar en paz, con libertad, con sensibilidad social y con un Estado que hace la pega. Y tiene la capacidad de convocar, en segunda vuelta, a una mayoría que vaya desde la derecha hasta el centro".

Para Plá -vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente- "la prioridad de la UDI es derrotar a la izquierda. Un gobierno del Frente Amplio y el PC sería de retroceso para Chile".

En el comando de Yasna Provoste, el senador Alejandro Guillier, coordinador de consejos ciudadanos, aseguró que "esta encuesta hace evidente el desplome del candidato del gobierno.

Desde la primaria, Sebastián Sichel ha perdido más del 60% de su apoyo. En los hechos ya no está en carrera".

Para el excandidato presidencial, "se consolida una competencia entre tres opciones: la de ultraderecha con Kast, la izquierda y el partido comunista con Gabriel Boric y el centro progresista que lidera Yasna Provoste".

"Con un alto número de personas que aún no deciden su voto, en ese escenario la mayoría de los chilenos y chilenas irán a votar por Yasna, que es la única que asegura un cambio profundo, seguro con gobernabilidad y paz. Por eso Yasna Provoste pasará a segunda vuelta y será la próxima Presidenta de Chile", pronosticó el otrora periodista.