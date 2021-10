07/10/2021 - Espacio de participación

El CIIDEPT fue sede de un encuentro presencial del Gabinete Estudiantil G21

En el Centro de Innovación del Ministerio de Educación se llevó adelante el primer encuentro presencial del Gabinete Estudiantil G21 2021, que durante la edición 2020 y parte de 2021 tuvo instancias virtuales, y convocó a estudiantes desde Nivel Inicial hasta Superior y Educación para Jóvenes y Adultos.

En este sentido, se congregaron alrededor de 60 alumnos y alumnas de toda la provincia para dialogar entre sus pares las temáticas de interés.

El Gabinete Estudiantil G21 fue creado bajo la gestión de Juan Pablo Lichtmajer, con el objetivo de crear un espacio de participación, empoderamiento y formación de estudiantes en espacios relacionados a la toma de decisiones sobre temáticas educativas, para el trabajo en conjunto con el gabinete del Ministerio de Educación. En este sentido, se pretende establecer la participación democrática, logrando un intercambio y empoderamiento enriquecedor.

"Hoy estamos reunidos en un tercer encuentro del año y el penúltimo antes del final. Por primera vez en este año podemos realizar el evento de manera presencial, los chicos se están conociendo en persona porque anteriormente habían trabajado instancias virtuales. Es una oportunidad muy valiosa para los chicos que están muy dinámicos trabajando para finalizar los proyectos de cada nivel", sintetizó la referente de la Coordinación de Participación, Agustina Tarcaya.

Participación Estudiantil

"Es muy lindo formar parte de G21 porque podemos llevar nuestras inquietudes a un lugar y encontrar soluciones, podemos estar conectados y tener una experiencia mejor en lo que es la Modalidad de Jóvenes y Adultos. La presencialidad es una experiencia hermosa porque permite conectarnos, conocernos y armar debates más espontáneos", opinó Virgina Tola, representante del CEJA Reconquista.

A su turno, Gimena Giménez, alumna del IES Aguilares, contó "estamos participando y preparando un proyecto para todo lo que es la plataforma digital que utilizamos en las instituciones para llegar a hacer una bajada de línea con los estudiantes y que ellos estén más informados y puedan expresarse. Venimos trabajando hace varios meses, participar del G21 es productivo y fructífero, nos abre las puertas para ver más allá de nuestra institución y todo el desarrollo que se puede lograr trabajando en equipo".

"Mi experiencia es muy buena. El gabinete es un espacio para poder dar una opinión y poder escuchar a otros alumnos y profesores, te hace crear tu propia opinión que te da un espacio y material para poder informarte", agregó Ariadna Gallo, estudiante de la Escuela Media de Los Gutiérrez.

Además, Máximo González, alumno de la Escuela Bernardo de Irigoyen, comentó "tenemos un proyecto para llevar a todas las escuelas sobre inclusión. Buscamos la inclusión a todos los chicos para que ninguno sea discriminado, todos se sientan bien en las escuelas. Me encanta esta experiencia, volver a encontrarme con gente de todas las escuelas es hermoso".

"En las épocas de pandemia me sentí muy mal por no poder ver a mis compañeros del G21, pero podíamos hacerlo desde el zoom. Ya podemos vernos con mis amigos, me gusta estar acá porque hacemos muchos juegos y cosas", finalizó Evaristo Iosa, alumno de la Escuela de Nivel Inicial General Lavalle.