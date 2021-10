AMPLIAR Según las cifras, que habían sido anticipadas el domingo, los religiosos pedófilos que actuaron en estos 70 años fueron entre 2.

05/10/2021 - Pedofilia

216 mil víctimas de abuso sexual en 70 años por parte de la Iglesia francesa

Las víctimas de pedofilia en la Iglesia francesa, desde 1950 hasta la actualidad, son 216.000, reveló ayer un esperado reporte de la Comisión sobre abusos sexuales en la Iglesia (CIASE), solicitado por los obispos.

Según las cifras, que habían sido anticipadas el domingo, los religiosos pedófilos que actuaron en estos 70 años fueron entre 2.900 y 3.200. De acuerdo a los datos de la investigación liderada por Jean-Marc Sauvé -miembro del Consejo de Estado y de la Corte de Justicia de la Unión Europea-, 216.000 niños fueron víctimas de violencia sexual por parte de sacerdotes o religiosos católicos en Francia, entre 1950 y 2020.

Los varones "representan alrededor del 80% de las víctimas, con una fuerte concentración entre los diez y los trece años", indicó Sauvé.

La cantidad de víctimas asciende a "330.000 si se suman los agresores laicos que trabajan en instituciones de la Iglesia Católica", como sacristanes, profesores de las escuelas católicas y responsables de movimientos juveniles), señaló Sauvé, en diálogo con periodistas.

"Estas cifras son mucho más preocupantes, son escalofriantes y en ningún caso pueden quedarse sin consecuencias", comentó.

Agregó que los números citados son el resultado de una estimación estadística que incluye un margen de unas 50.000 personas.

La comisión investigadora propuso "reconocer la responsabilidad de la Iglesia", según las conclusiones presentadas hoy.

"El primer principio recomendado por la comisión consiste en reconocer la responsabilidad de la Iglesia en lo sucedido desde sus orígenes", apuntó Sauvé.

El reporte señala que los "silencios" y las "faltas" de la Iglesia Católica frente a los actos de pedofilia perpetrados en su interior desde los años '50 presentan un carácter "sistémico".

"La comisión deliberó largamente y llegó a una conclusión unánime: la Iglesia no supo ver, no supo escuchar, no supo captar las señales débiles", declaró Sauvé ante la prensa.

En ese sentido exhortó a la Iglesia a proporcionar "reparaciones" financieras a todas las víctimas de violencia sexual en Francia.

"Es necesario resarcir los daños sufridos por las víctimas incluso más allá de los identificados, caracterizados por la Iglesia", dijo.

Precisó que la indemnización no debe ser considerada como un "regalo", sino como algo "adeudado" por la Iglesia. Las conmocionantes cifras reportadas en el informe impulsaron la reacción del papa Francisco.

"El Santo Padre fue informado de la publicación del informe por los obispos franceses, con quienes se reunió en los últimos días durante las visitas 'ad limina', y así supo con dolor de su contenido", refirió el director de la sala de prensa vaticana, Matteo Bruni.

En tanto, el presidente de la Conferencia Episcopal francesa, Eric de Moulins Beaufort, expresó hoy "vergüenza" y "miedo" y pidió "perdón" a las víctimas de pedofilia tras la publicación del reporte.

"Mi deseo hoy es pedirles perdón, perdón a cada una y a cada uno de ustedes", expresó frente a la prensa.

"La voz de las víctimas nos conmociona, su número nos devasta", concluyó.

A su vez Véronique Margron, presidenta de los Institutos y Ordenes Religiosas, habló de "un desastre", "qué decir sino experimentar (...) una verguenza carnal, absoluta".

François Devaux, cofundador de una asociación de víctimas, dijo que por fin se les aporta "un reconocimiento institucional de toda la responsabilidad de la Iglesia, algo de lo cual los obispos y el papa hasta ahora no fueron capaces".

La Comisión que relevó los abusos abrió un llamado a testimonios durante 17 meses, que recibió 6.500 llamados o contactos de víctimas o personas cercanas. Luego procedió a 250 audiencias o entrevistas de investigación.

Además estudió numerosos archivos en la Iglesia, en la prensa y en los ministerio de Justicia e Interior. Luego enumeró una amplia serie de propuestas, que van desde la prevención a la escucha de las víctimas, la formación de los religiosos y la transformación de la gobernanza de la Iglesia. (ANSA).