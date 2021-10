AMPLIAR Con el triunfo, el Santo quedó segundo

04/10/2021 - Primera Nacional

El Santo goleó a Gimnasia en un estadio repleto

Con este resultado el Santo igualó la línea de Tigre con 46 puntos y alcanzó el segundo lugar de la tabla a cuatro de Almirante Brown líder de la zona. En la próxima fecha visitará a Estudiantes en Río Cuarto el lunes desde las 17.10.

Con un imponente marco de público que colmó las tribunas del estadio, el primer tiempo empezó favorable para la visita, lograron dominar las acciones y no faltaron las polémicas. El Lobo reclamó un claro penal no cobrado a su favor por una mano en el área y luego anotó un gol que fue anulado por posición adelantada. Promediando los 25 minutos el Santo pudo de a poco ir acomodándose en el campo y emparejar el juego, sin embargo no hubo goles y se fueron al descanso con el marcador en cero.

En el complemento complemento llegaron las emociones. Desde el vestuario el Santo arrancó ganando a través de la intervención de Marcelo Estigarribia que puso en ventaja a los dirigidos por Pablo De Muner, sin embargo la alegría solo duró tres minutos ya que Tomás López igualó las acciones.

El juego se tornó dinámico y de ida y vuelta, ambos equipos buscaban la ventaja. Sin embargo nuevamente llegó para el local, y otra vez de la mano de Estigarribia. De allí en adelante San Martín pudo jugar con la ventaja del resultado a favor y la urgencia de la visita. Sobre el final Lucas González anotó el 3 a 1 definitivo.

