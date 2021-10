03/10/2021 - En General

El proyecto "Al Aire Libro" visitó la Plaza San Martín

En el marco del Plan Nacional de Lecturas, la Coordinación de Políticas para la Inclusión Socioeducativa del Ministerio de Educación conducido por Juan Pablo Lichtmajer; llevó adelante en la Plaza San Martín una nueva jornada del proyecto "Al aire libro".

Al aire libro” es un proyecto ministerial en el marco de una política nacional y provincial que busca que la lectura vuelva a tener un rol protagónico en el ámbito personal y familiar, ya que en el corto y mediano plazo repercute en el aula. El libro como objeto es un bien muy preciado y comporta en sí mismo la posibilidad de ser un disparador de múltiples actividades.

"Creemos en la intervención de los espacios públicos con Educación y Cultura. Un espacio público reúne a personas que vienen a hacer un picnic o a sentarse a estudiar; y que el Ministerio de Educación pueda acercar un objeto tan preciado como un libro en forma de regalo es recomponer un lazo social que se fue rompiendo en este tiempo de pandemia y la gente queda maravillada. Sostenemos que la lectura es un acto colectivo que se puede realizar en familia; y seguimos la premisa de nuestro ministro Juan Pablo Lichtmajer, que nos plantea siempre que la educación no se detiene, no es de lunes a viernes en las aulas sino de lunes a lunes en los espacios públicos" sintetizó el coordinador de Políticas para la Inclusión Socioeducativa, Pablo Sosa.

Leticia, quien es comunicadora y deportista, valoró "me parece una genial iniciativa, toda persona debería leer por lo menos un libro al mes y está muy bueno esto. Por ahí hay quienes que no tienen acceso a la lectura por no poder comprar un libro, entonces que tengan esta iniciativa de regalar libros está muy bueno".

Por su parte, Lucía, odontóloga deportista que pasaba por el lugar, contó "nos juntamos todos los sábados en esta plaza y esta propuesta me pareció excelente. Leer es una actividad que con el avance de la tecnología se la deja de lado y me gusta mucho que hagan este tipo de actividades en donde regalen libros y cualquier persona pueda tener acceso".

"Nos sorprendió la actividad y llamó mucho la atención porque no es común ver libros en la plaza, nos invitaron a participar de la actividad y nos llevamos un libro cada uno. Está buenísima la idea para incentivar a la gente a la lectura, es buenísimo concientizar a los jóvenes a la lectura", cerró Javier, otro deportista y licenciado en Comunicación.