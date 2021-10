AMPLIAR Pancartas de seguidores de Jair Bolsonaro muestran al presidente de Brasil en un típico gesto de disparar. (foto: ANSA)

01/10/2021 - Politica

Jair Bolsonaro quiere una sociedad armada

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que la posesión de armas de fuego por parte de la población civil impide el aumento de la violencia y criticó al dirigente opositor, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, por abogar en favor del desarme.

"Cuando más armas menos violencia, Lula acaba de decir que va a desarmar (a la población, NDR) inclusive la izquierda dice que la gente no come armas, que come frijoles, entonces cuando alguien vaya a tirar contra su casa que (se defienda con) tiros de frijoles", afirmó Bolsonaro este viernes en Brasilia.

El debate entre armas y frijoles se arrastra desde hace dos meses, cuando la oposición criticó los decretos presidenciales para flexibilizar la venta armamentos costosos mientras aumentaba el precio de la canasta familiar.

En agosto Bolsonaro declaró que "todo el mundo tiene que comprar fusiles (...) son caros (...) pero el pueblo armado jamás será esclavizado, hay unos idiotas que quieren comprar frijoles".

El mandatario habló ayer con un grupo de simpatizantes en el Palacio de Alvorada tras reunirse con el ministro de Economía, Paulo Guedes, para analizar medidas ante el nuevo aumento de los combustibles lo cual ha influido en la disparada de la inflación que se acercó al 10 % en el acumulado de los últimos 12 meses.

En tono jocoso el gobernante dijo hoy a un simpatizante si tenía algún proyecto de ley para frenar el alza de los combustibles.