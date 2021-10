30/09/2021 - Odio

Bolsonaro: "Quien es de izquierda no tiene cerebro"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó que son "descerebradas" las personas que siguen siendo de izquierda después de los 30 años de edad, mientras la prensa reveló mensajes del mandatario en los que se transcriben críticas a la izquierda por parte del dictador chileno Augusto Pinochet.

"Dice un viejo dictador, quien hasta los 30 (años) no fue de izquierda no tiene corazón, y quien después de los 30 continúa en la izquierda no tiene cerebro", afirmó el mandatario durante un acto celebrado hoy a la mañana en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.

De ese modo, Bolsonaro respondió a una mujer que al parecer lo criticó o insultó a los gritos durante el acto ante un nutrido grupo de seguidores del mandatario.

El video divulgado en sitios oficialistas no captó la frase de la presunta opositora, pero sí registró una generalizada repulsa en contra de ella de parte del público.

Al extinguirse el abucheo del público Bolsonaro dijo, "no voy a ofender a esa señora que pronunció esas palabras que no se entendieron".

El gobernante de extrema derecha ha tenido expresiones severas en las últimas semanas contra dirigentes de izquierda.

Especialmente contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el dirigente de los "sin techo", Gulherme Boulos, excandidato presidencial del Partido Socialismo y Libertad.

Por otra parte, el diario O Globo publicó ayer filtraciones de mensajes enviados por el mandatario a través de la aplicación WhatsApp.

En un mensaje generado hace una semana, Bolsonaro menciona que el país enfrentará un "destino preocupante" si la izquierda volviera al poder.

Una encuesta de la consultora DataPoder conocida el miércoles a la noche señala que Lula, del Partido de los Trabajadores, suma el 40 % de las intenciones de voto contra el 30 % de Bolsonaro El presidente y excapitán del Ejército es un declarado admirador del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet.

Y desde hace años Bolsonaro mantiene contactos con grupos políticos neo-pinochestistas que actúan hasta hoy en Chile.

La semana pasada Bolsonaro envió a sus allegados un video del propio Pinochet, informó O Globo.

"Cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando entiendan los trucos, el engaño, se darán cuenta de que este gobierno tiene razón", afirma el general chileno en ese video.