29/09/2021 - Tras la fuga

Jaldo comprometió su ayuda a Amalia Ojeda para la captura del condenado

El gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado del vicepresidente de la legislatura Regino Amado, la ministra de gobierno Carolina Vargas Aignasse, el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros; recibieron a Amalia Ojeda, madre de Milagro Avellaneda, para ponerse a disposición, luego de los hechos de público conocimiento, ocurridos en las últimas horas.

En el marco de los trabajos que se están realizando, para dar con la captura del prófugo, al despacho de Jaldo concurrieron el ministro de seguridad, Claudio Maley, el secretario de seguridad, Luis Ibáñez, el jefe de policía Manuel Bernachi, el comisario mayor, Walter Bernal jefe regional de la Policía Federal, el comandante Juan Carlos Ruiz Diaz, de Gendarmería y el Inspector Darío Caniza de Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes además del saludo protocolar, expresaron las medidas que implementó cada fuerza desde la hora cero de la fuga del condenado Roberto Rejas.

El CPN Jaldo destacó:" estamos trabajando y nos pusimos a disposición de Amelia, de implementar todo lo necesario, para la captura de este delincuente, por eso se ofreció esta recompensa, y solicitamos la colaboración de las fuerzas nacionales de seguridad, también emitieron el código rojo de búsqueda nacional e internacional". En otro orden el gobernador hizo referencia a la crisis carcelaria de la provincia;" firmamos con la DAU un convenio para la recuperación de pabellones de la cárcel Villa Urquiza, y de esa manera poder albergar más condenados y sacarlos de las comisarías, también quiero informar que a partir de hoy la división de bomberos dejará de ser lugar de detención, ya que no cuenta con las medidas de seguridad y así también dejar de exponer a los empleados policiales, se le comunicará al Poder Judicial de esta medida. También hay muchos edificios escolares que ya no. son usados para ese fin, vamos a implementar las medidas de seguridad y destinarlos a para albergar detenidos y condenados , y de esta manera descomprimir la situación actual, hasta que en la provincia avance la construcción de una nueva cárcel, y en relación a la alcaidía de Banda del Río Salí, al ser una obra financiada por la nación, el intendente Darío Monteros, lleva adelante las gestiones para que esta obra se realice a la brevedad. Para finalizar Jaldo dijo:"no me va a temblar el pulso, para realizar cambios, Osvaldo Jaldo no cambio el pensamientos, lo que cambió fue el rol, de estar al frente de la legislatura, y hoy estar a cargo del Poder Ejecutivo, por eso todos los días me reúno con los ministros y les pedí que salgan a la calle, porque son fusibles del gobierno; y como lo dije, seguridad y educación son los temas que más me preocupan y me van a ocupar".

"Policía Federal se plegó a la búsqueda del fugitivo, desde la hora cero, emitiendo Código Rojo, de captura nacional e internacional a través de Interpol, y trabajando en conjunto con policías provincias, para dar con el prófugo de la justicia; le comunicamos al gobernador Jaldo, que estamos llevando investigaciones y actuaciones, para dar con el paradero y la pronta captura del mismo"; expresó el Crío. Mayor Walter Bernal.

A su vez el Comandante Ruiz Díaz de Gendarmería Nacional, destacó:" desde la hora cero, que nuestra fuerza se sumó a la búsqueda del condenado, y activó todos los mecanismos, de búsqueda en colaboración con las fuerzas provinciales y federales, revisando y controlando el ingreso y egreso de vehículos en la provincia, como en rutas que conducen a zona de frontera, además del patrullaje cibernético, para dar con el paradero y la captura de este individuo".

Silvia Furque abogada de la familia destacó luego de la reunión con el gobernador Jaldo:" agradecemos por recibirnos y por ponerse a disposición, como lo expresó, a lo que le solicitamos, que emplee todos los mecanismos y recursos para la captura de este asesino".