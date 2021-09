AMPLIAR Benjamín Vicuña y la China Suárez en "Terapias alternativas" son una pareja a punto de separarse.

El fenómeno de los cineastas argentinos que se vuelcan al universo de las series

Con precursores como Campanella ("La ley y el orden UVE") y Trapero ("Zero Zero Zero"), son muchos los directores de nuestro país que saltan del cine a las series, en estos tiempos en que las plataformas mandan en el universo de las pantallas. Ahora Ana Katz y Pablo Fendrik presentan en Star+ y HBO, respectivamente, sus últimas creaciones.

Ana Katz, Pablo Fendrik, Anahí Berneri, Marcelo Piñeyro, Lucía Puenzo, Daniel Burman, Israel Adrián Caetano, Victoria Galardi, Luis Ortega, Hernán Guerschuny, Ariel Winograd. Estos 11 nombres y apellidos bien podrían integrar la formación de un seleccionado del cine argentino, pero en verdad son directoras y directores que, más allá del éxito y/o prestigio conseguido en principio con sus películas, se han consolidado en los últimos tiempos en el universo de las series.

Se sabe que en la industria audiovisual nada es lineal (muchos realizadores pendulan todo el tiempo entre hacer cine y filmar episodios para los servicios de streaming) y que el fenómeno es global (autores como David Lynch, David Fincher, Paolo Sorrentino, Michel Gondry y los también argentinos Pablo Trapero con “Zero Zero Zero” y Juan José Campanella con “La ley y el orden”, “Halt and Catch Fire” y “Colony” incursionaron en el universo de las series), pero la cantidad y calidad de directores nacionales que han encontrado refugio en las producciones de compañías como Netflix, HBO, Amazon y Disney es inédita e impactante.

¿Por qué cada vez más son más los cineastas que saltan a filmar series incluso en países como Chile (Lucía Puenzo), Uruguay (Anahí Berneri) o México (Ariel Winograd)? Las explicaciones posibles son varias: desde la enorme capacidad financiera y la necesidad de sumar nuevas producciones que hoy tienen los gigantes de streaming hasta, en el extremo opuesto, las crecientes dificultades para conseguir recursos en el ámbito local para concebir una película con ínfulas autorales o cierto riesgo comercial. Es que, mientras el streaming vivió una explosión durante la pandemia por el aumento exponencial del consumo hogareño, el negocio en las salas se derrumbó con casi un año de complejos cerrados.

Además, cuando lo peor de la pandemia pasó, los primeros que retomaron los rodajes en el ámbito local fueron los comerciales para campañas publicitarias y producciones de Netflix (“El Reino”, de Marcelo Piñeyro, que ya tiene una segunda temporada confirmada) o de Disney para su nueva plataforma Star+ (“Terapia alternativa”). En cambio, el cine tardó mucho más en reacomodarse y reinventarse, ya que los altos costos adicionales que implican los protocolos demoraron muchos proyectos.

Esta tendencia queda en evidencia y potenciada esta semana con la llegada al streaming de dos series muy disímiles entre sí, pero que coinciden en contar con referentes de cine como responsables: la apuntada “Terapia alternativa”, que Star+ lanzó este viernes 24, tiene como creadores a Mariano Cohn y Gastón Duprat (responsables de films como “El hombre de al lado”, “El ciudadano ilustre” y la flamante “Competencia oficial”), como directora general a Ana Katz (autora de películas como “Los Marziano”, “Mi amiga del parque” y “Sueño Florianópolis”) y como codirectora a Jazmín Stuart (“Desmadre”, “Pistas para volver a casa”, “Recreo”), mientras que “Entre hombres”, que HBO y HBO Max estrenarán este domingo 26, tiene como coguionista y realizador a Pablo Fendrik, cuyos largometrajes incluyen a “El asaltante”, “La sangre brota” y “El ardor”.

"Terapia alternativa"

Si en el inicio de esta columna hablábamos de un posible seleccionado de cineastas, en el caso del elenco de “Terapia alternativa” bien podríamos destacar a un “dream team” actoral, ya que el elenco lo lideran Carla Peterson, Benjamín Vicuña, Eugenia "China" Suárez, Fernán Mirás, Julieta Cardinali, Marcelo Subiotto, Gustavo Garzón, Boy Olmi y la mítica Graciela Borges, entre otras figuras.

Esta tragicomedia de 10 episodios de unos 40 minutos cada uno tiene al psicoanálisis, al sexo, a las crisis de pareja y a la infidelidad como ejes principales y, por lo tanto, es casi inevitable pensar al cine de Woody Allen o a una serie como “En terapia” como principales referentes. La protagonista de la serie es Selva Pérez Salerno (Peterson), una exitosa (y muy irritable) terapeuta que ha conseguido una enorme popularidad gracias a una columna televisiva en la que la presentan como “la gurú del amor”.

Entre la multiplicidad de pacientes que la abruman o la aburren, aparecen en su consultorio Malena (Suárez) y Elías (Vicuña), dos amantes que quieren “hacer análisis para separarnos”. Ambos están casados desde hace mucho tiempo, tienen hijos y encuentran en ese affaire todo el misterio, la tentación y la pulsión sexual que sus previsibles matrimonios ya no les ofrecen. Es precisamente este caso el que no solo fascinará sino también comenzará a hacer tambalear las convicciones, los límites y el propio universo íntimo de la terapeuta.

"Entre hombres"

Si en “Terapia alternativa”, las directoras (Katz y Stuart) y dos de las protagonistas (Peterson y Suárez) son mujeres, “Entre hombres” ya desde su título nos sumerge en un universo eminentemente masculino. No solo el director es Fendrik sino que todo el elenco principal (Gabriel Goity, Nicolás Furtado, Diego Velázquez, Diego Cremonesi, Claudio Rissi, Guillermo Arengo, Pompeyo Audivert, Luis Machín, Norman Briski) apela a esos universo testosterónico.

Los cuatro capítulos de una hora cada uno apuestan a un hiperviolento, vertiginoso y adrenalínico thriller con referentes cinematográficos como Guy Ritchie, Danny Boyle y Quentin Tarantino, pero ambientado en 1996 en el submundo del hampa del sur del conurbano bonaerense con conexiones con el poder político y judicial. Fendrik (quien ya había dirigido otro proyecto de HBO como “El jardín de bronce”) se basó en la novela de culto de Germán Maggiori y filmó en bailantas, tugurios nocturnos, casinos clandestinos, desarmaderos para exponer negocios como el tráfico de drogas y armas, los autos clonados o la prostitución en medio de una creciente descomposición moral, política y social.

