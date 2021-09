AMPLIAR El 61º Septiembre Musical tendrá también su Festival de Rock

27/09/2021 - Septiembre Musical

El 61º Septiembre Musical tendrá también su Festival de Rock, el cual se desarrollará en el Robert Nesta club (San Martín 1129), e incluirá la participación de las bandas locales Brahmans y Rebel, el día miércoles 29 a las 20; y La Muerte del Sol y DEC (Destrucción en Cadena), el jueves 30 en el mismo horario.

La entrada será gratuita y la capacidad de la sala será limitada para 100 personas. Los recitales se transmitirán también por streaming a través de las redes sociales del Ente Cultural.

Desde su formación en 2017, la banda tucumana Brahmans explora el rock clásico, indie, punky la psicodelia, en una incansable búsqueda de su propia y particular identidad sónica. Sus influencias musicales van desde Hendrix hasta Primus, pasando por Queens of The Stone Age hasta llegara a El Mató a Un Policía Motorizado. Actualmente cuentan con un Single, 4 EP’s y 4 videoclips, disponibles en plataformas digitales. La banda está integrada por Nacho Altamirano (guitarra y voces), Lautaro Quiroga (bajo y voces) y Juan Marco Lamela Bianchi (batería).

Rebel es una banda de metal tucumana, que se formó en 2012. Su estilo musical varía dentro de los subgéneros Metalcore, Groove Metal, Hardcore, New Metal. El sonido de la banda está influenciado por bandas como: Lamb of God, Killswitch Engage, A.N.I.M.A.L., 36 Crazyfists, Carajo, Sepultura, Plan4 y distintas vertientes que componen el metal y otros géneros. Han compartido shows con A.N.I.M.A.L., Malón, Plan4, Avernal, Mastifal y demás reconocidas bandas del under nacional.

En Noviembre de 2016 terminan de editar su primer disco de estudio “Despertar Germinal”. Rebel está formado por Juan Martínez (Batería), Martín Barrionuevo (Bajo), Santiago Bazán (Guitarra y coros), Hugo Leturia (Guitarra y segunda voz), y José Cecenarro (Voz).

La Muerte del Sol es una banda de rock pesado oriunda de San Miguel de Tucumán, formada a fines de 2017. Su sonido derivado del Stoner Sludge Metal aporta dinámicas rockeras y pasajes con progresiones de gran musicalidad.

En octubre de 2019 sacaron su primer álbum a las calles, obteniendo un sorprendente recibimiento por parte de la crítica. Durante la pandemia, lanzaron un single grabado en vivo en el marco de un ciclo llamado Analógico Sessions. Actualmente trabajan en lo que será su siguiente disco. La banda está conformada por Sebastián Tigre Valdéz (batería), Mauro Luque (bajo) y Charly Carabajal (guitarra y voz).

D.E.C. (Destruccion En Cadena ) se formó en el año 93, cuenta en su haber con 2 producciones independientes tituladas “Destrucción En Cadena”, grabada en el 97, y “Actitud Extrema” grabada en el 2010. En este momento se encuentran trabajando en su tercera producción que saldrá en Diciembre de este año. Sus integrantes son: Jorge Escobar (voz) , Luis Sucar (guitarra y voces), Mariano Quiroga (bajo), Arturo Guerrero (guitarra), Marcelo Espinoza (batería), Cristian Lamendola (percusión).