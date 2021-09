26/09/2021 - Comunicado

Repudian a la Sarlo, entre otras razones, por su referencia a Fabiola Yáñez

La semana pasada, Beatriz Sarlo, a quien se le atribuye la calificación de “intelectual”, en una entrevista, tuvo una serie de apreciaciones sobre el presidente argentino y de su compañera de vida, a raíz de conocerse la noticia de su embarazo.





Desde el Colectivo de Personas con Discapacidad emitieron un comunicado en el que repudiaron las “declaraciones vertidas por Beatriz Sarlo, las que fueron publicadas en fecha del 24/09/2021 en periódicos de tiradas nacionales, por cuanto su discurso se aleja de la intelectualidad para posicionarse en el revanchismo, etiquetando a personas, degradando en su condición, desconociendo las instituciones, y en definitiva por promover el odio, la violencia y la discriminación”, dice al comienzo de la nota.









La nota fue respaldada por numerosos agrupamientos sociales y políticos, como así también por militantes de diversas organizaciones, entre ellas, la Secretaría Nacional de Discapacidad CTA Autónoma, Comisión de trabajo Art. 27, el Observatorio de los derechos de las personas con discapacidad Tucumán, Comisión de Discapacidad del Espacio Patria Tucumán, Comisión de Educación del Observatorio Nacional de los derechos de las personas con discapacidad, entre otras.









Texto de la nota:









Expresamos nuestra solidaridad con todas las personas con discapacidad, en especial las auditivas y mentales, por cuanto lo expresado por Beatriz Sarlo es absolutamente estigmatizante, violento, discriminatorio.









Las expresiones de Beatriz Sarlo son propias de los regímenes totalitarios que no dudan en atentar contra la democracia para lograr sus objetivos y conservar “privilegios de clase”. Esto último es quizá lo más terrible si se trata de la vigencia de los derechos humanos, que aún se sustenten doctrinas donde los ciudadanos sean rotulados en clases donde muchos deben sufrir todo tipo de injusticias para el provecho de unos pocos.









Beatriz Sarlo al referirse a la Primera Dama de la Argentina, la Sra. Fabiola Yañez utiliza estas frases “…Personajes tan secundarios y desvaídos”, “….Menos que muda”, “…Estrella del tercer rango”. De ello resulta el ataque hacia la mujer en el Poder ejecutivo nacional, la compañera del Presidente de la Nación Argentina, quien tiene muchas obligaciones institucionales, que sus actividades no son mediatizadas por la prudencia y la sencillez que la caracterizan, y que son siempre recibidas con beneplácito por quienes son alcanzados por esas acciones colmadas de justicia social.









Una cuestión que merece nuestro más absoluto repudio hacia Beatriz Sarlo es el ataque hacia nuestro colectivo social, más específicamente hacia las mujeres con discapacidad auditiva, de quienes sin duda desconoce Sarlo cuáles son las cotidianas luchas y también las superaciones que logran estas mujeres porque lo discapacitante es el entorno. Y, si en nuestros entornos nos encontramos con supuestos intelectuales que para lograr alguna tapa o nota en un diario necesitan discriminar a nuestro colectivo de personas con discapacidad porque además de la misoginia de los contenidos mediáticos no cuentan con otro argumento para atacar a la Primera dama argentina, entonces esos intelectuales deben ser interpelados por los organismos INADI, Secretaría de derechos humanos de la Nación, algún fiscal y juez idóneo en la materia de derechos humanos para que respondan sobre la discriminación y violencia hacia las personas con discapacidad, que reciban la sanción que corresponden.









Otro punto de reparo hacia las expresiones de Beatriz Sarlo son sus frases respecto al Presidente de la Nación Argentina, el Dr. Alberto Fernández, al decir: “El primer damo”, “No seas descerebrado”, llevándose por delante la institución del Poder Ejecutivo Nacional con argumentos propios de quienes practican el bulling, el morbo, y el maltrato en todas sus formas.









También Beatriz Sarlo pretende desconocer la participación de los ciudadanos que le dieron el respaldo a la Formula Fernández–Fernández allá en el 2019 al decir que “La política… debería ser el silencio”, “…un gabinete más plural en cuanto a las diferentes tribus”, el “Disparate de gabinete”. Sarlo ataca a la democracia, a la plurinacionalidad reconocida por la Carta Magna Argentina, cuestiona al Poder ejecutivo por sus hombres o nombres y no por sus políticas que en un contexto de Pandemia global han merecido el reconocimiento de los líderes del mundo. El silencio y el miedo son prácticas propias del terrorismo de estado, en democracia se debate, se promueve el dialogo, se construye con integración, buscar el bienestar general es un principio constitucional.









Por último, Beatriz Sarlo arremete contra la Dra. Cristina Fernández de Kirchner a quien pretende hacer decir lo que la Vicepresidenta de la Nación no dijo en su carta dirigida al pueblo argentino, porque la carta fue para el pueblo y no para el Presidente Dr. Fernández, porque él gobierna el destino de esta País, debe resolver el diario vivir de más de 40 millones de argentinos y argentinas. Eso de “Ustedes, todos giles” es una frase propia de Sarlo, quien en su proyección elitista no duda en distanciarse “ustedes, nosotros”, donde ustedes son los pobres, los marginados del modelo que ella defiende, y el nosotros son los que se creen con suficiente impunidad para hacer todo lo que quieran. Sarlo parece olvidar que el Gobierno de Juntos por el Cambio sometió a la argentina a un feroz ajuste económico, en ese plan las personas con discapacidad fuimos víctimas de política de exterminio mediante el abandono del Gobierno de Macri de sus obligaciones de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, así hoy contabilizan cerca de 11.000 personas fallecidas con discapacidad luego de la quita de pensiones, la falta de pago a los prestadores, el cierre de programas de apoyo, la negación de la posibilidad siquiera de vivir fue la muestra de la tragedia que significó para nosotros tener a Mauricio Macri y su gabinete que recibió el apoyo de Sarlo y muchos otros más.









Volviendo sobre nuestros derechos, en la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad los Estados se comprometen a trabajar para terminar con “los estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales”, por ello pedimos:





· Al pueblo argentino que nos apoyen en nuestra lucha para erradicar la violencia y la discriminación hacia las personas con discapacidad.





· A los funcionarios de todos los estamentos del Estado argentino que hagan cumplir las normas de protección vigente respecto a nuestros derechos a la igualdad, a la participación, al trabajo, salud, educación, vivienda y medio ambiente saludable.





· A los organismos ANDIS, INADI, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ministerio de las mujeres, género y diversidad, y todos los que les competa velar por los derechos humanos y por los derechos de las personas con discapacidad en particular a que se impulsen las acciones legales para reparar el daño que Beatriz Sarlo con sus declaraciones hubiere causado.









“Nada sobre nosotros, nosotras y nosotres sin nosotros, nosotras y nosotres”





San Miguel de Tucumán, 25 de setiembre de 2021









Firmas:





· Miriam Suarez – Secretaría Nacional de Discapacidad CTA Autónoma/ Comisión de trabajo Art. 27/ Observatorio de los derechos de las personas con discapacidad Tucumán





· Silvia Vera Amate Pérez – Comisión de Discapacidad del Espacio Patria Tucumán





· Maria Dolores Vera Amate Pérez – Comisión de Educación del Observatorio Nacional de los derechos de jlas personas con discapacidad





· Diego José Rodríguez Vera





· Ketty Mollerach





· Ana Laura Rodríguez Vera





· Daniela Bravo Espacio Patria Tucumán





· Dario Farag





· Rene Roncedo ex preso político





· Adriana Soberon





· Gladys Fernández





· Fundación Memorias e Identidades del Tucumán,





· Agrupación Peronismo Auténtico,

Sarlo habló acerca de la confirmación del embarazo del matrimonio presidencial y en ese contexto describió a Fabiola Yáñez de manera peyorativa: “Menos que muda la he visto”, sentenció en tanto, al dirigirse al Presidente, pidió: “Bajá la noticia, que nazca en silencio”