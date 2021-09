AMPLIAR Mejorar hábitos de lectura

26/09/2021 - En General

Educación entregó libros en la vía pública para promover la lectura

Ministerio de Educación de la provincia, a cargo de Juan Pablo Lichtmajer, y a través de la Coordinación de Políticas para la Inclusión Social llevó adelante este sábado una nueva jornada del proyecto “Al aire libro” que tiene como objetivos fomentar el hábito y el placer por la lectura.

En esta ocasión la jornada se desarrolló en Plaza Urquiza y se entregaron libros a la gente que paseaba por el lugar.

“Al aire libro” es pensado como un proyecto ministerial en el marco de una política nacional y provincial que busca que la lectura vuelva a tener un rol protagónico en el ámbito personal y familiar, ya que en el corto y mediano plazo repercute en el aula. El libro como objeto es un bien muy preciado y comporta en sí mismo la posibilidad de ser un disparador de múltiples actividades.

El Ministerio de Educación viene desarrollando junto al Plan Nacional de Lecturas, diversas actividades que impulsan la lectura, desde el refuerzo a las bibliotecas escolares y populares hasta intervenciones en espacios públicos.

El coordinador de Políticas para la Inclusión Social, Pablo Sosa, comentó al respecto: “El Ministerio de Educación de la provincia viene trabajando con estas premisas: leer abre una ventana a múltiples universos. Leer puede ser un acto individual o colectivo, en una plaza o en un aula, con amigos o en familia. En palabras del genial Umberto Eco es conseguir la inmortalidad hacia atrás. Nuestro ministro Juan Pablo Lichtmajer nos invita a trabajar para que la educación en Tucumán no se detenga, por eso hoy sábado estuvimos en plaza Urquiza haciendo una entrega de libros a las personas que paseaban, o tomaban un café o simplemente disfrutaban sentados del sol. La recepción fue maravillosa, las personas agradecían que se les regale un libro y te decían que lo iban a leer con los hijos o nietos. También realizamos la intervención de una parada de colectivos con pequeños libros caseros con la poesía de Atahualpa Yupanqui y poemas de autores tucumanos. La idea es puedas subirte al colectivo y que ya puedas estar inmerso en el placer de la lectura”.

Fernanda, una mamá que paseaba con su hija comentó: “Hermosa actividad, no salgo de mi asombro, nunca me habían regalado un libro. Voy a volver a leer a Allan Poe, ya que no lo leía desde mi adolescencia. Me parece genial que el ministerio haga este tipo de acciones ya que uno vuelve más feliz a la casa y les muestra a sus hijos que leer es muy importante”.