AMPLIAR Momento que bajan la whipala tras que David Choquehuanca la izara, junto a la tricolor, por la efeméride de Santa Cruz

24/09/2021 - Politica

Ministro Lima denuncia que la Asamblea Departamental de Santa Cruz aprobó una ley separatista

El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima Magne, denunció ayer viernes que la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aprobó una ley departamental que vulnera la Constitución Política de Estado (CPE), normas vigentes y se atribuye las competencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), iniciando así un proceso separatista.

Sigue.

“La Asamblea Departamental de Santa Cruz ha sancionado una ley departamental, el 17 de septiembre, y entendemos que es la causante de todos estos actos de provocación, de racismo y de afrenta a los símbolos nacionales (…). Esta es una grave afrenta a la unidad del país, constituye indicio del delito de separatismo”, reprochó la autoridad en conferencia de prensa.

Según explicó Lima, el artículo 16 de la nueva “ley departamental” señala que la Asamblea Departamental tiene las atribuciones de elaborar “ternas” para la elección del Fiscal Departamental, representante de la Defensoría del Pueblo, representante de la Contraloría General del Estado, representante departamental de la Procuraduría General del Estado, vocales del Tribunal Departamental Electoral, vocales del Tribunal Departamental de Justicia y un director de la oficina anticorrupción.

Lima explicó que la actitud de las autoridades departamentales se constituye en una vulneración a las leyes vigentes, a la Constitución Política del Estado y a normas de orden público. Recordó que la Asamblea Legislativa Plurinacional es la única que tiene esas competencias, por lo que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentó una “Acción de conflicto positivo de competencia” ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Se ha solicitado una medida cautelar que suspenda la ley y evite la promulgación de Luis Fernando Camacho (gobernador de Santa Cruz), porque nos parece que este es un acto de separatismo y es una afrenta a la Constitución y a la unidad nacional”, afirmó la autoridad.

Advirtió que el delito de separatismo no será tolerado, y en caso de consolidarse, el Gobierno asumirá acciones penales.

“Esta muestra de la Asamblea Departamental de Santa Cruz y del gobernador Camacho, de iniciar un proceso separatista, tampoco va a ser tolerado. De concretarse esta acción, también iniciaremos las acciones penales correspondientes”, sentenció.

La ley fue sancionada el 17 de septiembre y el Gobierno considera que es la causante de los actos de agravio en contra de la wiphala como símbolo patrio y los actos de racismo y discriminación que se suscitaron esta jornada en la ciudad de Santa Cruz durante los actos protocolares por su aniversario.

Lima, anunció ayer viernes que el Gobierno nacional iniciará acciones penales por el ultraje de símbolos patrios y actos de racismo y discriminación ocurridos en Santa Cruz durante los actos protocolares por la efeméride departamental.

“El Estado, a través de las instancias respectivas, va a presentar las acciones penales correspondientes contra los autores de este acto de racismo y discriminación y por la afrenta al símbolo patrio que constituye la whipala, porque lo que ha ocurrido esta mañana es un delito”, dijo en conferencia de prensa.

Recordó que el ultraje a los símbolos patrios, como la bandera, el himno o la whipala, se constituyen en un delito de orden público, por lo que el Gobierno nacional se constituirá en parte querellante en ese delito. Además, dijo que se iniciaron las investigaciones correspondientes respecto al artículo 129 del Código Penal.

Durante la mañana de ayer viernes, en la ciudad de Santa Cruz se realizó una serie de actos de racismo y discriminación por parte de seguidores del gobernador Luis Fernando Camacho y del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Calvo quien, según imágenes difundidas, se dio la vuelta cuando asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) se acercaron a saludar a las autoridades durante el acto protocolar de celebración de la efeméride departamental; también roció alcohol en el ambiente, como un ademan de desinfección del lugar.

Además, las autoridades cruceñas no respetaron el protocolo ni la investidura del presidente en ejercicio del Estado, David Choquehuanca, quien debía izar la bandera nacional y fue desplazado por el gobernador departamental, por lo que el mandatario izó la whipala que posteriormente fue retirada con actos de violencia por parte de grupos represivos.

Lima señaló que la afrenta a la whipala también se dio en relación a la ofrenda floral del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), cuyos integrantes fueron agredidos y se destruyó ese símbolo en el arreglo que pretendían entregar.

“Lo que ha ocurrido hoy es algo que no se había visto, sino en épocas de dictadura (…). Lo más grave es que hemos vuelto a vivir los bolivianos algo tan infame como es la discriminación y el golpear a bolivianos. Lo que ha ocurrido con el tata jiliri Iver Valenzuela no es admisible, lo que ha pasado el día de hoy es algo que se cataloga como delito de racismo. La discriminación que ha sufrido este ciudadano no es admisible, no es tolerable”, lamentó la autoridad.