21/09/2021 - Politica

Protestas contra Bolsonaro en Nueva York

Un grupo de manifestantes protestó contra el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cuando arribó a la residencia del embajador de su país ante la ONU, en Nueva York, donde el mandatario pronunció ayer el discurso de apertura ante la Asamblea General.

El mandatario y su comitiva fueron recibidos al grito de "fuera Bolsonaro", "Bolsonaro puede esperar que su hora va a llegar" y "genocida" al llegar la residencia de Ronaldo Costa e Filho, poco después de las 20 hs GMT del lunes, informó la agencia de noticias O Globo.

El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, hizo un gesto obsceno con el dedo mayor hacia el público mientras el mandatario movió la mano como si pidiera calma a los manifestantes.

El grupo que repudió a Bolsonaro la noche del lunes se encontraba junto al mismo camión que había circulado por las calles neoyorkinas con pantallas gigantes en las que las que la imagen del presidente brasileño se ve rodeada de llamas, junto a las frases "Bolsonaro climate criminal" (Bolsonaro delincuente ambiental) y "Jail Bolsonaro" (Arresten a Bolsonaro), según informó la agencia Folhapress.

Fueron proyectadas imágenes sobre la Amazonia y acusaciones contra Bolsonaro en el puente de Brooklyn.

Entre los grupos que organizaron las protestas están Greenpeace, Amazon Watch, el Comite Defend Democracy in Brasil de Nueva York (DDF-NY)y una coalición de grupos llamada US Network for Democracy in Brazil.

"Las acciones de Bolsonaro son un ataque directo a los derechos humanos, al medio ambiente y la salud global, al ufanarse de no estar vacunado se burla de las víctimas del Covid en Brasil y en EEUU", dijo la brasileña Natia Campos, de DDB-NY.

La semana pasada un avión sobrevoló la Estatua de la Libertad exhibiendo una faja sobre la cual se escribió la frase "Save the Amazon, save lives, Stop Bolsonaro" (Salve la Amazonia, salve vidas. Parar a Bolsonaro).