AMPLIAR Candidato presidencial chileno Franco Parisi adeuda cuota alimentaria (foto: ANSA)

20/09/2021 - Escandaloso

Candidato presidencial chileno adeuda cuota de alimentos

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PdG), el populista y liberal Franco Parisi, tiene una millonaria deuda por pensión alimenticia, lo cual él niega y afirma que no ha sido notificado por los tribunales.

Un adelanto de un reportaje de Canal 13 reveló que el ingeniero comercial -residente en Estados Unidos desde hace cuatro años- cuenta con arraigo nacional a raíz de la deuda de 276 mil dólares por sus dos hijos mayores. Por lo tanto, sería inmediatamente detenido al ingresar al país.

En un comunicado, Parisi aseguró que jamás ha sido notificado por el no pago de las pensiones de sus dos hijos y anunció que "agotaré todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados".

Su abogado Claudio Pavez reconoció a CNN Chile que su cliente tiene orden de arraigo decretada en agosto de 2020, pero que no ha sido notificado por estar en Estados Unidos.

"No se me ha notificado de ninguna resolución de forma legal y menos debo la suma irreal y exorbitante que se me pretende cobrar", dijo el economista en una declaración pública.

Sostuvo que en 2013 -cuando también fue candidato presidencial obteniendo el 10% de la votación- vivió esta misma situación "y después de cuatro años lo gané en la Corte Suprema".

"Estoy seguro de que ganaremos esta contienda legal, pero a mis hijos nunca les ha faltado nada y nunca les faltará", aseveró.

Anunció que solicitará al tribunal "la nulidad de todo lo obrado y agotaré, por intermedio de mis abogados, todas las acciones y gestiones destinadas a defender mis derechos que se han visto vulnerados".

De acuerdo a Mauricio Pavez, representante de Parisi, "es ilegal ese arraigo decretado, entre otras cosas porque ya estaba en Estados Unidos, y el arraigo lo que busca es que la persona no salga del país, entonces es inoficioso que le decrete una orden a una persona que ya está fuera del país".

Rechazó, por tanto, que el arraigo sea para tomarlo detenido de inmediato, "es falso, porque no es una orden de detención".

No obstante, admitió que de regresar al país, esta acción le impediría salir nuevamente al extranjero.

El abogado relató que Parisi se encuentra en el estado de Alabama por "compromisos laborales" relacionados a asesorías financieras y empresariales, sin estar ligado a labores académicas.

Pavez fue sobre cuándo el candidato del PdG regresará a Chile, considerando que las elecciones presidenciales y parlamentarias son el 21 de noviembre y había dicho que iba a participar en los debates previos.

El profesional respondió que "eventualmente volverá en el mes de octubre, eso es lo que parece que está planificando en estos momentos sin que no hubiera ningún otro tipo de problema, pero es una situación laboral, no tiene nada que ver con situaciones jurídicas ni judiciales".

Actualmente, existe una solicitud de retención del retiro del 10% de los fondos de pensiones de Parisi, pero el economista no ha ejecutado ninguno de los tres que el Congreso ha aprobado.

A raíz de la aprobación en julio del año pasado del primer retiro de fondos previsionales para enfrentar la crisis económica derivada del encierro por pandemia de Covid-19, más de 210 mil familias demandaron ante el Poder Judicial el pago de las deudas de pensión alimenticia.