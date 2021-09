20/09/2021 - En General

Los tucumanos fueron protagonistas en el Día Mundial de la Limpieza

Alrededor de mil voluntarios participaron de las acciones por la celebración, que se desplegó en un total de 50 puntos a lo largo y ancho de la provincia.

Por quinto año consecutivo, los tucumanos protagonizaron la celebración del Día Mundial de la Limpieza, la iniciativa que se llevó adelante el sábado 18 de septiembre y que se desplegó con tareas de concientización ambiental en toda la provincia con la participación de mil voluntarios, en lo que se erigió como una acción civil de alto impacto con apoyo de instituciones del gobierno, entre ellas del Ente Tucumán Turismo.

Al acompañamiento de las intendencias de Tafí del Valle, Tafí Viejo, Monteros, Famaillá, Simoca, Juan Bautista Alberdi, Yerba Buena, Lules y Concepción, y de las comunas turísticas de San Javier, San Pedro de Colalao y El Cadillal, se sumaron organizaciones civiles, voluntarios, vecinos y familias, que emprendieron la limpieza y forestación en alrededor de 40 puntos más.

Tal como lo hace desde hace cuatro años, el Ente de Turismo provincial participó de la iniciativa coordinando las tareas a través del programa “Yo Me Sumo”. “Desde el Ente siempre queremos aportar a esta fecha para que los tucumanos y quienes nos visiten encuentren la provincia cada día más limpia”, manifestó el presidente del organismo, Sebastián Giobellina, quien agregó que “durante todo el año se realizan acciones que tienen por objetivo comprometer a los ciudadanos en el cuidado de los espacios públicos de nuestra Provincia”.

En esta misma línea, el funcionario subrayó el cambio de paradigma en las preferencias de los turistas a razón de la pandemia, “lo que hace que se vuelquen mucho más hacia los destinos de naturaleza. Tucumán se destaca por sus paisajes y sus espacios verdes, lo que vuelve esencial la necesidad de cuidarlos y de concientizar a la sociedad sobre la importancia de mantenerlos limpios”, sostuvo Giobellina.

El jefe de la Unidad de Proyectos Especiales del Ente, Máximo Lozano Muñoz, destacó la participación alcanzada en esta nueva oportunidad y enfatizó que muchas personas se autoconvocaron en sus propios barrios y comunas. “Así como nosotros estuvimos en El Cadillal, hubo otros 50 grupos que llevaron adelante esta tarea admirable de higiene, reforestación y reciclaje, con el mensaje de que queremos un Tucumán limpio”, indicó.

Lozano Muñoz describió la decisión del presidente del Ente de involucrarse en el cuidado del medio ambiente como “audaz y ambiciosa”, cuando en 2017 creó el programa “Yo Me Sumo”. “Esto significa participar en una problemática que no compete a Turismo pero que nos preocupa y nos llama a la acción en el territorio. Desde el Ente nos ponemos al frente de la coordinación impulsando la participación colectiva, entregando material para la recolección de residuos y estableciendo la logística con municipios, organizaciones y público que se suma”, explicó el referente del organismo provincial, quien también agradeció el apoyo de empresas como Taxiar, LineUp, Alfajores del Tucumán y Buscor.

Las acciones por el Día Mundial de la Limpieza continuarán durante toda la semana con la colaboración del Ministerio de Educación de Tucumán, a través de la participación de alumnos de escuelas que recolectarán residuos y cuidarán los entornos de sus respectivos establecimientos educativos. “A los mil voluntarios del sábado se sumarán 3.000 estudiantes que participarán este miércoles, jueves y viernes. Cabe destacar que de los 10 mil voluntarios en todo el país, Tucumán aporta 4 mil, lo que habla del compromiso y el impacto del programa en la provincia”, sostuvo Lozano Muñoz.

La celebración en Tucumán concluirá este sábado 25, con una jornada que se extenderá de 14 a 18 horas y que se centrará en la limpieza del dique Celestino Gelsi en El Cadillal, con el apoyo de la comunidad SOS Tierra y de Eco Guía.

En toda la Provincia

Desde las intendencias que acompañaron la iniciativa provincial, el director de Medio Ambiente de Monteros, Eduardo Brito, contó que reunieron un total de 60 participantes entre adultos y niños en el marco de una acción que llamaron “Caminamos y trotamos a favor del medio ambiente”. “Se lograron recoger alrededor de 100 kilos de residuos secos y para nosotros fue un éxito”, destacó el referente.

Nicolás Griet participó con su hijo de la iniciativa en El Cadillal, localidad turística ubicada en el departamento de Tafí Viejo, en donde la gestión municipal adoptó el cuidado del medio ambiente como una política pública. “Sería positivo que cada vez más gente se sume, no solo para este día en particular sino que adoptemos el hábito de no generar basura”, consideró el voluntario. Y agregó que “cada uno puede crear su lugar de limpieza en su propio hogar, con pequeñas acciones se pueden lograr grandes resultados”.

En el mismo sentido se expresó Constanza Di Leo, futura profesora de Biología, quien enfatizó que todo el aprendizaje “inicia desde la casa”. “Toda persona es capaz de entender la importancia de no contaminar, no solo entornos naturales y turísticos como El Cadillal sino toda la provincia porque nuestro ambiente es un todo”, cerró la voluntaria.