20/09/2021 - Cambios

Yedlin aseguró que "Manzur no va a operar contra los derechos de nadie"

El candidato a senador -y saliente diputado- por el Frente de Todos en Tucumán Pablo Yedlin, aseguró este lunes que (el designado jefe de Gabinete Juan) “Manzur no va a operar contra los derechos de nadie”.

En diálogo con Radio Eco Medios, Yedlin consideró que “más allá de que el Gobernador (Manzur) pueda tener una idea acerca del aborto y su posición, que tiene que ver más con una mirada religiosa del mundo -justificó-, me parece que no ha sido una persona que ha generado impedimentos en una agenda verde, yo he votado dos veces a favor de la ley de interrupción del embarazo”.

Las críticas desde los feminismos no tardaron en llegar cuando el viernes se conoció que el presidente Alberto Fernández había designado al Gobernador de Tucumán como nuevo jefe de Gabinete para reemplazar a Santiago Cafiero, por su postura en contra de la legalización del aborto, su participación en marchas antiderechos ("provida") y su intervención política en situaciones vulnerables como la prisión de Belén, quien estuvo encarcelada por un aborto espontáneo y el caso de Lucía, una niña de 11 años, embarazada a raíz de una violación por parte de su abuelo, cuyo Gobierno postergó a toda conciencia el aborto durante un mes, y cuando lo habilitó -intervención judicial mediante- los médicos decidieron practicarle una cesárea, dado que a esa altura del embarazo era riesgosa la interrupción del embarazo.

Yedlin reitiró: “Te puedo garantizar que Manzur no va a operar contra los derechos de nadie, lo ha demostrado aún con sus ideas personales, yo he sido ministro de Salud de él”. Manzur habló de "mejorar y revertir el resultado electoral" Finalmente, el diputado recordó que “(la vicepresidenta) Cristina Fernández tuvo en algún momento un voto en contra de la interrupción del embarazo. Nosotros intentamos explicar que la interrupción del embarazo no era para promover el aborto sino intentar disminuir el aborto clandestino”.