20/09/2021 - Cambios

Manzur asumió como Jefe de Gabinete de la Nación

"Cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente", a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan "de cara a la gente", argumentó también el Presidente al encabezar el acto de jura de los nuevos ministros.

El presidente Alberto Fernández les tomó juramento este lunes a la tarde a los ministros que se integran al gabinete nacional en el Museo del Bicentenario, de Casa Rosada.

Antes de la jura, el Presidente expresó: "El domingo pasado el pueblo de la nación argentina dio un veredicto y yo en aquel momento expliqué que, como todos nosotros somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares, iba a tomar en cuenta los reclamos: qué cosas habíamos hecho mal, qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. Y a lo largo de la semana escuché a muchos y a muchas porque quiero cumplir con mi palabra de entender porqué la gente votó cómo votó".

Agregó: "Hay veces que los dirigentes cuando la gente vota y no los elige, los dirigentes se enojan con la gente. Nosotros cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros, porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido lo que hicimos mal".

Con respecto a la semana posterior a la derrota en las PASO, señaló: "Debatimos de cara a la gente y planteamos nuestros debates y diferencias que siempre tienen un sentido único, superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor. Nunca los debates me han afectado. Soy presidente del Partido Justicialista, me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, obediente, un movimiento que no discute que un movimiento político que reflexiona".

Añadió: "Estamos empezando una etapa de reflexión y pensando en lo que se viene, que tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar ahora -mucha de las cuales estaban previstas de antemano- y que tienen como objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que evidentemente la pandemia ha afectado y todo el crecimiento económico no ha llegado a ellos con la velocidad que queremos que llegue"

Fernández marcó los dos modelos que representan oficialismo y oposición: "No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan", afirmó el jefe de Estado, quien planteó que hay "dos países en pugna" y el del Frente de Todos "no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte".

"Queremos todos ser parte de un país que se integre, que funcione unido y que trabaje con mucha fuerza para sacar de la postergación a los que han quedado postergados. Les pido a cada uno y cada una que pongan toda la fuerza. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta", expresó. Y agradeció a los ministros salientes, porque "dejaron todo de sí" en la gestión.

Y concluyó: "Mi única preocupación es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de tantas desdichas vividas en los 4 años que precedieron mi llegada al gobierno y los 2 años de pandemia".

La lista de nuevos ministros de Alberto Fernández

Jefatura de Gabinete: Juan Manzur

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Santiago Cafiero

Ministerio de Seguridad: Aníbal Fernández

Ganadería, Agricultura y Pesca: Julián Domínguez

Educación: Jaime Perzyck

Ciencia y Tecnología: Daniel Filmus

Secretario de Comunicación y Prensa: Juan Ross

Los mininistros que dejan el Gabinete

El ingreso de nuevas figuras a la primera línea del Gobierno deja afuera a varios de los que ocupaban sillones en el Gabinete.

Felipe Solá: el pase de Cafiero a la Cancillería implica la salida de quien se desempeñaba al frente de esa cartera.

Sabina Frederic: también deja la función porque su lugar lo ocupará Aníbal Fernández.

Luis Basterra: abandona el cargo a partir de la llegada de Dominguez a Agricultura, Ganadería y Pesca.

Nicolás Trotta: será reemplazado por Perzyck

Roberto Salvarezza: su despacho al frente de Ciencia y Tecnología pasará a ocuparlo Filmus.

Juan Pablo Biondi: duramente cuestionado por Cristina Kirchner, había presentado su renuncia a la Secretaría de Comunicación y Prensa de Presidencia este viernes a la tarde. Para ocupar ese lugar Fernández eligió a Ross, que ya venía trabajando en el área.

Los ministros que siguen en sus cargos:

Juan Cabandié: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:

Tristán Bauer: Ministerio de Cultura

Jorge Taiana: Ministerio de Defensa

Martín Guzmán: Ministerio de Economía

Matías Kulfas: Ministerio de Desarrollo Productivo

Juan Zabaleta: Ministerio de Desarrollo Social

Jorge Ferraresi: Ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat

Eduardo De Pedro: Ministerio del Interior

Martín Soria: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Elizabeth Gómez Alcorta: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Gabriel Katopodis: Ministerio de Obras Públicas

Carla Vizzotti: Ministerio de Salud

Claudio Moroni: Ministerio de Trabajo

Alexis Guerrera: Ministerio de Transporte