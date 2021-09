19/09/2021 - Incertidumbre

Yedlin dijo que Manzur podría quedarse en Tucumán

Desde la decisión que tomó el gobierno de Alberto Fernández de llamar a Juan Manzur para tomar la jefatura de Gabinete nacional, la mirada en Tucumán, y de a poco para el resto del país, estuvo puesta en la sucesión del gobierno provincial: el conflicto está instalado debido a que el vicegobernador Osvaldo Jaldo, con un rol opositor manifiesto, no desea abandonar su derecho de asumir el cargo.

Uno de los hombres ligados al gobierno de Juan Manzur es Pablo Yedlin, candidato a senador por el espacio de Lealtad Peronista. El actual diputado por Tucumán fue consultado sobre la chance de que el mandatario tucumano siga ejerciendo ese rol si Jaldo no toma otro camino: "creo que es una posibilidad que existe, no la descartaría porque la situación en la provincia es compleja. El sábado el gobernador se despidió prácticamente, nos invitó a la jura, por eso estoy en Buenos Aires, y estaba decidido a asumir, pero la situación sería muy compleja para los dirigentes peronistas de la provincia si no se logra estabilidad".

"Es un honor para los tucumanos, el orgullo de que nuestro gobernador vuelva a ser requerido. Es un momento muy duro de la realidad del país, contentos porque haya sido tenido en cuenta, ojalá que ayude a empezar a recuperar indicadores y condiciones de vida" Resulta que hasta este domingo por la noche, la situación "no está resuelta", manifestó Yedlin en comunicación con Radio Con Vos,

Agregó: venimos de una interna muy dura entre el gobernador y el vicegobernador, se pensaba que iban a pedir licencia ambos y así mantener alguna persona en Casa de Gobierno y la Legislatura para poder sostener este status quo hasta las elecciones por lo menos". "La norma dice que si el gobernador toma licencia, el vicegobernador debería asumir. Pasa que esto es bastante controversial porque hubo bastantes acciones de Osvaldo Jaldo muy duras, opositoras a las políticas del gobernador, se intenta cumplir con el llamado del presidente y que el vicegobernador tenga un cargo nacional", explicó sobre la situación en la provincia.

¿Podría Manzur negarse al llamado del presidente para seguir siendo gobernador? El panorama parecía más simple, según Yedlin, porque "Manzur anoche estaba convencido de que el vicegobernador iba a aceptar y colaborar en el Gabinete nacional para que este arreglo puertas adentro se concretara. Me dicen que la situación no está resuelta". Acerca de la experiencia que llevó al gobernador a la consideración nacional, entregó: "Manzur es una persona que fue vicegobernador dos períodos, ministro de Salud de Nación por 7 años, tiene un conocimiento muy claro y personal de los gobernadores, una mirada muy importante del conurbano bonaerense, una relación muy buena con la CGT y el Movimiento Obrero, una serie de ventajas que lo ponen como una fuerza política importante para afrontar la necesidad".

Por último, puso el foco en la problemática que derivó en críticas a la figura del gobernador (hasta el momento) saliente: "las críticas tienen que ver con movimientos feministas, Manzur estuvo en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, yo voté a favor las dos veces, él tiene una mirada religiosa sobre el tema pero nunca se opuso a que se lleven adelante. La Justicia fue la que demoró la interrupción del embarazo de una chica de 11 años".