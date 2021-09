17/09/2021 - Pandemia

Buena afluencia de adolescentes de 17 años para recibir la vacuna anticovid

La inmunización contra el Covid-19 a adolescentes de 17 años comenzó ayer jueves y continuó hoy durante toda la jornada. En las instalaciones de la Dirección de Emergencias, su titular, Juan Palavecino, dijo que a este grupo también se suman los chicos de 12 a 16 años con comorbilidades.

“Además, desde hoy se suma la reprogramación de aquellos que se inmunizaron entre el 26 y 27 de mayo con el primer componente de Sputnik, hasta el 9 de junio”, explicó.

Hoy está programado para la gente que lo hizo entre el 1 y el 7 de junio, y mañana 8 y 9, terminando con ese grupo etario. “Esto nos permite avanzar para completar el esquema de la segunda dosis de Sputnik. Además de eso estamos colocando segunda dosis de Sinopharm y AstraZeneca, y para los mayores de 18 años, estamos con Sputnik primer componente”, agregó Palavecino.

“En general, los menores de 17 años vienen acompañado de sus padres y llegan muy tempranito, antes del colegio o de la entrada laboral de sus padres. La semana que vine se presume que será más intensa en lo que respecta a esta franja etaria, con la que estaríamos finalizando”, continuó.

Y finalizó: “También seguimos en paralelo con la modalidad autovac y a pie para el resto de la población, donde se hace una admisión a través de un cuestionario para posteriormente pasar al núcleo y ser vacunado. Y en la modalidad autovac solo es un poco más lento el proceso que a pie, pero igualmente dinámico”.

Arturo Ponsatti, de 17 años, fue uno de los chicos que se inmunizó. “Vine al 107 colocarme la primera dosis de la vacuna Moderna. No esperé mucho y me atendieron muy bien. En 30 minutos ya estaba desocupado. La mayoría de mis compañeros quiere colocarse la vacuna, así que está bueno porque hace rato que estamos esperando que nos toque el turno. En mi caso, vine solo y estoy particularmente contento porque no nos excluyen y nos incorporan en el plan de vacunación”, manifestó.