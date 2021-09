AMPLIAR Sin vacuna y sin gripezinha

13/09/2021 - Salud

Bolsonaro no se vacunó contra Covid

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que no se dio ninguna vacuna contra el Covid-19, y que probablemente se infectó una segunda vez "y no lo sabía".

Sigue.

Bolsonaro habló con sus seguidores al salir del Palacio da Alvorada, cuando el presidente usó el resultado del examen IGG, que mide la tasa de anticuerpos en sangre, para justificar su inmunidad.

"No me di la vacuna. Estoy con 991. Creo que me contagié de nuevo y no lo sabía", afirmó.

En julio del año pasado Bolsonaro fue diagnosticado con coronavirus, y tuvo síntomas leves de la enfermedad. Desde el comienzo de la pandemia, el presidente brasileño no respetó con frecuencia las medidas preventivas recomendadas por los médicos.

Con más de 6.645 casos registrados en las últimas 24 horas, Brasil superó hoy los 21 millones de contagios de Covid-19.

Según los datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud, el país acumula 21.006.424 infecciones desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020.

El boletín revela además 215 muertes en un día, llevando el total de víctimas de la emergencia sanitaria a 587.066.