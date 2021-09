AMPLIAR Vacunación de niños contra el Covid (foto: EPA)

13/09/2021 - COVID-19

Chile vacuna niños de 6 a 12 años

Hace una semana, el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el uso de emergencia de la vacuna china Sinovac para este grupo etario.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, destacó que el país atraviesa un buen momento epidemiológico, por lo que "es el momento para tomar todas las medidas de resguardo para mantener esta situación y para estar preparados por si el escenario cambia".

Mencionó que, hasta agosto, los niños en Chile contribuyeron con el 9,6% de los casos totales de Covid-19. La médica pediatra recordó que, si bien los menores no son quienes se enferman más gravemente, "son reservorios del virus, es decir, pueden contagiar igual que un adulto y ocasionar una enfermedad grave a otro".

En los últimos 18 meses, los eventos más graves en niños se observan principalmente "en niños mayores de 3 años, en especial aquellos que tienen comorbilidades", por lo cual el calendario inicia esta semana con este grupo etario. Recordó que los menores también se pueden ver afectados por el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS, por sus siglas en inglés), enfermedad que aparece semanas después de contraer el virus, que genera inflamación y daño de sistemas y órganos.

Hasta agosto, se reportaron 368 casos de PIMS en el país, con una edad promedio de 6 años.

La vacunación comenzó hoy lentamente con los niños, que acudieron a los distintos centros acompañados de sus padres. En el estadio Nacional, mayor centro de inoculación de la capital, los niños declaraban que "me siento más seguro con la vacuna" aunque reconocían que "me dolió un poquito porque estaba mirando cuando me colocaron la inyección".

El gobierno de Sebastián Piñera buscará asegurar dos millones de dosis extras de la vacuna del laboratorio chino Sinovac, luego de que este cumpliera con el envío de todo el stock negociado con el Ejecutivo.

Según consignó El Mercurio, Sinovac cumplió con el envío de 23.671.476 vacunas negociadas por el Gobierno y, actualmente, quedan 3 millones 700 mil dosis almacenadas en el país, Chile ya ha puesto más de 20 millones de vacunas a la población mayor de 18 años.

El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que para esta semana se repartieron 800 mil dosis para vacunar a menores de 12 años.

Sin embargo, si se considera a la población entre los 6 y 17 años que aún no se ha vacunado, se trata de más de 2,3 millones de personas, por lo que se requieren cerca de 4,6 millones de vacunas para cubrir a ese segmento. Incluso utilizando todas las reservas de Sinovac únicamente para los menores de 18 años, no se alcanzaría a dar cobertura completa.

"Nosotros hicimos el convenio no solo para este año, sino que para el próximo también y estamos negociando para otros años. Quedan todavía tres meses, por lo tanto, en 2022 también vamos a recibir vacunas Sinovac. Tenemos oferta por dos millones de dosis para el próximo mes. La línea de adquisición con Sinovac está abierta: si se necesita más, nos enviará más", enfatizó la autoridad sanitaria.

Paris agregó que aún quedan 400 mil dosis de Sinovac por ser enviadas mediante el convenio con la alianza internacional Covax, sin contar con una fecha determinada para su llegada.

Además está el acuerdo entre el laboratorio Sinovac y la Universidad Católica para instalar en Chile una planta productora de vacunas, y que podría iniciar sus actividades el próximo año.