13/09/2021 - Liga Profesional

Sin Erbes ni Cabral, el Decano visita al Ferroviario

El partido se jugará desde las 18.45 en el estadio Único Madre de Ciudades, contará con el arbitraje de Mauro Vigliano y será televisado por la señal de cable TNT Sports. Sergio Rondina debuta como DT, en reemplazo de Gustavo Coleoni,

Para este encuentro, Omar de Felippe no podrá contar con Yonathan Cabral quien presentó un dolor en la zona donde se desgarró semanas anteriores. “Queremos que esté seguro en la cancha y no pensando en la lesión. Un jugador que entra pensando en algún problema, generalmente no está concentrado y corremos el riesgo de una lesión más grave”, dijo el entrenador sobre la lesión del defensor.

En tanto, Cristian Erbes sufrió un traumatismo en el muslo. Desde el cuerpo médico informaron que ambos se encuentran prácticamente recuperados pero no quisieron exigirlos.

En la nómina de convocados volvió a estar en consideración el santiagueño Abel Bustos, quién estaba jugando para la Reserva. También figura el defensor Mauro Osores, que tuvo su última convocatoria en la octava fecha ante Independiente.

El "Ferroviario" lleva ocho partidos sin ganar, se ubica en la penúltima posición con ocho puntos, a uno de Arsenal (siete) y en la última fecha igualó 1-1 con Defensa y Justicia.

Coleoni fue echado por la dirigencia de la institución santiagueña tras la goleada en contra por 4-2 ante Rosario Central (9na. fecha). En la jornada pasada lo dirigió de manera interina Adrián Adrover.

El DT Sergio Rondina, de último paso por Arsenal de Sarandí, en su debut al frente del primer equipo de Central Córdoba no podrá contar con el delantero Sebastián Ribas (distensión también en el semitendinoso del muslo izquierdo) por lo que su lugar será ocupado por Pablo Argañaraz, autor del tanto del empate ante el "Halcón de Varela".

Además, el "Huevo" esperará por la evolución de los futbolistas Jesús Soraire y Alejandro Martínez, quienes arrastran diferentes dolencias físicas. En caso que no lleguen en correctas condiciones serán reemplazados por Carlo Lattanzio y Lucas Brochero, respectivamente.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Santiago Vergini, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Ramiro Carrera, Franco Mussis, Joaquín Pereyra, Ciro Rius; Óscar Benítez, Cristian Menéndez DT: Omar De Felippe.

Central Córdoba: César Rigamonti; Juan Cruz González, Oscar Salomon, Federico Andueza, Jonathan Bay; Leonardo Sequeira, Jesús Soraire, Mateo Montenegro, Alejandro Martínez; Milton Gimenez, Pablo Argañaraz. DT: Sergio Rondina.

Árbitro: Mauro Vigliano.