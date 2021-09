08/09/2021 - Manzur en Alderetes

"Empiezo a palpitar el triunfo del próximo domingo"

Ante más de 25.000 personas y en la recta final de la campaña electoral con vistas a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los precandidatos a diputados y senadores por la Lista Lealtad Peronista del Frente de Todos, encabezados por el presidente del PJ, Juan Manzur, estuvieron en Alderetes.

“Es un día de mucha alegría, porque hoy miércoles ya empezamos a sentir y palpitar el triunfo del peronismo el domingo en Alderetes compañeros”, lanzó Manzur en el encuentro ante el estruendoso aplauso de los miles de fieles peronistas en el predio de una empresa textil, en Los Gutiérrez.

En su discurso Manzur recordó que durante el último fin de semana estuvo recorriendo las sedes del lugar. “La vez pasada vine a recorrer y estar con cada uno de ustedes y me abrieron las puertas de su casa”, agradeció Manzur. En ese momento recordó lo que le tocó vivir con los cuatro años de gestión del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019): "me tocaron vivir momentos difíciles, complicados: primero Macri, después la pandemia de casi dos años, pero llegó la vacuna y hoy estamos todos vacunados y eso es gran mérito de la doctora (Rossana) Chahla”, exclamó el conductor del peronismo.

Luego explicó porque él también va en la lista como precandidato a senador suplente. “Hay que defender a Tucumán, por lo que no me voy a quedar de brazos cruzados y decidí salir a jugar y aquí estoy a la par de mi gente en Alderetes”, dijo. Visiblemente conmovido y emocionado por la gran cantidad de militantes peronistas Manzur miró a todos y les dijo: “después de ver el compromiso y lealtad les prometo una vez más que los voy a llevar al triunfo… Hasta la Victoria compañeros”.

A su turno, el precandidato a senador Pablo Yedlin habló de aquellos peronistas que decidieron competir en las primarias en el espacio Todos por Tucumán. “Hay un grupo que se equivocaron y este 12 (en referencia al domingo) el movimiento unido va a dejar en claro que el peronismo argentino lo conduce Alberto Fernández" y dejó en claro que en Tucumán “no hay peronismo divergente, no hay doble comando y hay un conductor que se llama Juan Manzur”. “Vamos a hacer leyes que estimulen a las empresas de generar trabajo para nuestros hijos porque el gran desafío de llegar al Congreso es para seguir transformando nuestra provincia con normativas que den bienestar y calidad de vida para todos los alderetenses y tucumanos”, explicó a su turno la primera precandidata a diputados, Rossana Chahla.

Sandra Mendoza, representante de Famaillá y quien acompaña a Yedlin en la lista para la cámara Alta prometió “llevar la voz del interior al Congreso donde vamos a exponer y presentar proyectos cargados de sueños y esperanzas con el objetivo de proyectarnos por un futuro mejor para construir el Alderetes y el Tucumán que queremos y soñamos”.

“Nosotros no contestamos, no peleamos, queremos construir y trabajar, el 12 va a ser un triunfo contundente”, sostuvo el precandidato a diputado Andrés Galván y anfitrión del mitín.También estuvieron presentes los dirigentes Julio Silman, otro de los organizadores del multitudinario encuentro con el peronismo de Lealtad Peronista alderetense, Paula Galván y los concejales del bloque Lealtad Peronista en el Concejo Deliberante.