AMPLIAR Enrique Peña Nieto (izq) con Videgaray (centro) y el ex secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson (foto: ANSA)

02/09/2021 - Politica

Corrupción a la mejicana: Odebrecht dio 6 millones a Peña y Videgaray

El expresidente de México Enrique Peña (2012-2018) y quien fuera su ministro de Finanzas Luis Videgaray recibieron 6 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, depositados en Islas Vírgenes Británicas y luego retirados en efectivo.

Así lo revela la Fiscalía General de la República (FGR), sin precisar si ese dinero forma parte o es independiente de los 10,5 millones que la empresa entregó a Emilio Lozoya, nombrado por Peña, al ganar las elecciones del 2012, como director general de la petrolera Pemex, para financiar su campaña política.

El objetivo del cuantioso soborno fue "beneficiar a empresas transnacionales, entre ellas la Constructora Odebrecht, en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación", señaló la FGR. La acusación salió a la luz en el prontuario judicial del ex senador Jorge Luis Lavalle, del opositor Partido Acción Nacional (PAN, derecha), quien está encarcelado desde el 9 de abril pasado, también por haber recibido sobornos de Odebrecht a través de Lozoya.

Las coimas fueron entregadas a Lavalle y a otros legisladores del PAN, entre ellas el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, a cambio de aprobar la reforma energética de 2013 que abrió las inversiones privadas en el sector por primera vez desde 1938.

Anaya ha sido interrogado por la justicia y huyó del país al presumir que podría ser detenido y acusar al gobierno de intentar a toda costa que se postule como candidato a la presidencia en 2024. Las revelaciones de la fiscalía mexicana, en las que por primera vez Peña Nieto es señalado de recibir directamente los sobornos, se basan en testimonios de ejecutivos de Odebrecht ante la Procuraduría de Brasil como Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva.

El escándalo Odebrecht involucra a ex jefes de Estado y de gobierno, ministros, legisladores y funcionarios de alto nivel de una decena de países de América Latina, que recibieron millonarios sobornos para favorecer los negocios de la constructora. Emilio Lozoya, detenido el 12 de febrero de 2020 en Mallorca, España y extraditado a México el 17 de julio siguiente, y aceptó convertirse en testigo protegido de la fiscalía, por lo cual se encuentra oculto en un lugar no revelado del país. Sin embargo, hasta ahora sólo uno de los acusados por Lozoya, Lavalle, ha pisado la cárcel, a pesar de que hay al menos dos gobernadores del PAN, Francisco Domínguez, de Querétaro y Francisco García, de Tamaulipas, involucrados en el escándalo y quienes habrían recibido los sobornos cuando eran senadores. México y Venezuela son, de hecho, los dos únicos países en los cuales figuras políticas de alto perfil no han recibido ningún castigo por el caso Odebrecht, a pesar de que se han hecho públicas numerosas evidencias de que están involucrados en la recepción de jugosos sobornos de esa compañía. De acuerdo con Lozoya, los 6 millones recibidos por Odebrecht se utilizaron para ganar el contrato de un proyecto de una refinería en la ciudad de Tula, estado de Hidalgo, a unos 150 kilómetros al norte de la capital.

Los directivos de la compañía convinieron en entregar a Lozoya 2 millones sin ningún condicionamiento y los restantes 4 millones en caso de ganar la licitación, como ocurrió a la postre. Aunque hasta ahora se sabía que la firma brasileña entregó 10,5 millones de dólares a Peña para financiar su campaña electoral, la FGR señala que la cifra total de coimas podría elevarse a 12,8 millones. El tema de Odebrecht amenaza con convertirse en un nuevo motivo de escándalo por lo menos desde ahora y hasta las elecciones presidenciales del 2024.

Algunas versiones citadas por columnistas políticos señalan que López Obrador había llegado a un arreglo bajo la mesa antes de asumir su encargo para no proceder contra Peña Nieto a cambio de que éste respetara el resultado de las elecciones. Sin embargo, la Fiscalía General ha acusado al ex mandatario de ordenar pagos por al menos 121 millones de pesos (unos 6 millones de dólares) para asegurar la aprobación de la reforma energética.