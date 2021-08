AMPLIAR Se aplica en Cienfuegos, una provincia muy afectada por el coronavirus (foto: ANSA)

29/08/2021 - Apertura

Cuba aplica vacuna china para combatir la peste

Las autoridades cubanos autorizaron el uso, por primera vez, de una vacuna extranjera, la china Sinopharm, para hacer frente a la persistente epidemia de Covid-19 que enfrenta el país.

Sigue.

El inmunizante se aplica en Cienfuegos, una provincia muy afectada por el coronavirus.

La situación en agosto es severa, cuando se impone una marca máxima mensual cada día de contagios y muertes, con un reporte de 246.095 infectados y 2.299 muertes en sus primeros 28 días.

La propagación de la enfermedad está hoy encabezada por La Habana, con 857 nuevos contagios y Pinar del Río, con 780. En Cienfuegos, no obstante, se reportaron hoy solo 329 infectados, con un descenso rápido desde los 2.282 casos surgidos en un solo día en esa localidad el 17 de este mes, mientras que el 20, se reportaron 2.003 nuevos casos. El inmunizante chino, el primero extranjero que se utiliza en Cuba contra el Covid-19, es aplicado en la localidad a unos 250 kilómetros al suroeste de La Habana porque "ha sido una de las de mayor tasa de incidencia y positividad del virus en el país", se explicó oficialmente.

El anuncio fue hecho originalmente el sábado en un periódico local por Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), entidad creadora de los inmunizantes cubanos Soberana02, Abdala y Soberana Plus, que se han utilizado desde mayo en una campaña de emergencia en el país. El proceso de vacunación con participación del medicamento chino será por el momento para mayores de 19 años y se llevará a cabo en tres dosis, las dos primeras con el inmunógeno asiático y la tercera con Soberana Plus, cubano. Se anunció, no obstante, que a partir de septiembre se espera poder vacunar a grupos en edades pediátricas de 12 a 18 años.

Tanto los contagios como las muertes causadas por la epidemia del coronavirus en la isla, de mas de 11 millones de habitantes, comenzaron a bajar sus cifras en los últimos dos informes.

Sin embargo, los parámetros "aún son muy altos para Cuba", de acuerdo con el criterio de Francisco Durán, director nacional de Epidemiología.

Las estadísticas publicadas hoy por el ministerio de Salud Pública, que reflejan la situación del sábado, muestran además 77 muertes y 38.391 contagios en la isla, tres mil menos que en el reporte anterior. Los nuevos casos informados hoy son 6.277, una cifra que indica 573 pacientes menos que la del viernes.

Desde su inicio, la pandemia registró en el país 640.438 contagios y 5.144 decesos.

La vacuna extranjera "fue recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuenta con disponibilidad y garantía para las dosis requeridas en una población considerada pequeña como la cienfueguera", agregó otra explicación en la prensa local estatal. El proceso de vacunación será con dos primeras dosis de Sinopharm, con un intervalo de 21 días. La tercera dosis, descrita como "de refuerzo", se aplicará con el medicamento cubano Soberana Plus. Una especialista sostuvo que el inmunizante chino "funciona enseñando al sistema inmunitario a fabricar anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2. Los anticuerpos se adhieren a las proteínas virales, como las llamadas proteínas de espiga que tachonan su superficie".

Subrayó que Cuba, de esta manera, entra en el grupo de más de 85 países que están usando el producto de China.

"Su eficacia es alta y cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", subrayó la experta.