20/08/2021 - En General

Tucumán continúa entre los primeros puestos en donación de órganos del país

Tras casi un año y medio de pandemia por el Covid-19, el CucaiTuc fibalmente pudo normalizar su trabajo, confirmó el titular de la institución, Aldo Bunader, quien añadió que la provincia continúa entre los primeros puestos en donación de órganos del país.

“Durante el 2019 fue un año récord, tuvimos 35 donantes por millón de habitantes; primeros en todo el país con una media nacional que rondaba los 19 donantes por millón de habitantes. Luego, en 2020 cayó bastante ese número por la pandemia fundamentalmente y hemos llegado a 19 donantes por millón de habitantes, cuando la media era ocho”, detalló la autoridad.

Asimismo, contó que actualmente están en 16 donantes por millón de habitantes, mientras que la media nacional ronda los 7 donantes.

Posteriormente, explicó que la caída sufrida en 2020 se debió principalmente a la falta de logística: no podían llegar los vuelos, los médicos no podían bajar a los hospitales si no estaban hisopados, no existía comunicación interprovincial, en definitiva, no llegaban los órganos a ningún lado.

“Además, las terapias intensivas que es con quienes trabajamos, estaban llenas de procesos infectológicos que van en contra de los trasplantes. No podemos trabajar cuando hay gérmenes, solamente podemos actuar en áreas absolutamente limpias”, recordó.

Y añadió: “A pesar de la segunda ola, hemos recuperado el ritmo. Está prácticamente normal el trabajo, las terapias intensivas se limpiaron, la logística también está absolutamente normal.

Llevamos un atraso de todo lo que fue febrero y marzo, los números no llegaron a lo que fue hace dos años, pero el ritmo que están teniendo ahora los trasplantes es como antes. Las listas de espera también bajaron, la lista de córneas está casi en cero. Siempre es importante continuar el trabajo y tratar de ampliar los lugares donde se hacen los operativos”.

El hospital Padilla siempre fue el centro público que más trasplantes hizo en el país en los últimos seis a siete años. “Queremos ampliar esto a otros hospitales como el de Concepción y Centro de Salud”, concluyó.