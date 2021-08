AMPLIAR El ministro de Defensa de Brasil, Walter Souza Braga Netto, habla con soldados durante los ultimos ejercicios militares

17/08/2021 - Defenssa

Gobierno brasileño demandará a periódico por artículo sobre amenazas electorales

El gobierno brasileño está considerando demandar al periódico nacional Estado de S. Paulo por un artículo del 22 de julio que decía que el ministro de Defensa, Walter Souza Braga Netto, había amenazado las elecciones de 2022, dijo Braga Netto a los legisladores en Brasilia ayer martes.

Sigue.

El artículo, que citaba fuentes anónimas, decía que Braga Netto le había dicho al presidente de la Cámara Baja de Brasil que las elecciones no se llevarían a cabo si no se realizaban a través de una boleta impresa, una medida impulsada por el presidente de derecha Jair Bolsonaro. Tanto Braga Netto como el presidente de la Cámara de Representantes, Arthur Lira, negaron el informe.

La historia del Estado de S. Paulo aterrizó en un momento difícil en Brasil, en medio de repetidas, e infundadas, acusaciones del presidente Jair Bolsonaro de que el sistema de votación electrónica del país es vulnerable al fraude.

Con su popularidad cayendo después de supervisar el segundo brote de coronavirus más letal del mundo, el ex capitán del ejército de extrema derecha está presionando para reemplazar el sistema con boletas impresas, pero el proyecto de ley no ha ganado mucha tracción en el Congreso.

Los críticos alegan que Bolsonaro, al igual que su ídolo, el expresidente estadounidense Donald Trump, está sembrando dudas electorales para allanar el camino para que no acepte ninguna pérdida. Las encuestas de opinión muestran que está por detrás del ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ninguno de ellos ha anunciado oficialmente su candidatura todavía.

En su historia, Estado de S. Paulo informó que el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, un ex general del ejército, le había dicho al poderoso presidente de la Cámara de Representantes, Arthur Lira, a través de un interlocutor, que las elecciones de 2022 no se llevarían a cabo a menos que se usaran boletas impresas. Reuters no pudo verificar de forma independiente la historia, que citó fuentes anónimas.

Tanto Lira como Braga Netto negaron el informe.

Lira, quien sirve como un baluarte crucial contra los múltiples procedimientos de juicio político que enfrenta Bolsonaro, tuiteó que los brasileños votarán el próximo año en unas elecciones "secretas y soberanas".

Su homólogo en el Senado, Rodrigo Pacheco, también aseguró a los brasileños que las elecciones de 2022 se llevarán a cabo, ya sea con boletas impresas o electrónicas.

El vicepresidente de Brasil, el ex general del ejército Hamilton Mourao, dijo que era "lógico" que se llevara a cabo la votación.

"¿Quién va a prohibir unas elecciones en Brasil?" él dijo. "No somos una república bananera".

Braga Netto, hablando en un evento en Brasilia, dijo que las fuerzas armadas estaban comprometidas con la democracia y la libertad.