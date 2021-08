AMPLIAR David "Coco" Blaustein falleció este lunes a los 68 años en una clínica porteña. Foto: Downes

16/08/2021 - Pérdida irreparable

Coco Blaustein, un imprescindible para la historia y la memoria de los argentinos

El director de cine David "Coco" Blaustein falleció este lunes a los 68 años en una clínica porteña, cinco días después de haber sufrido un accidente cerebro vascular (ACV).

Según explicó la jefa de prensa de sus películas, Bucky Butcovic, el miércoles pasado fue encontrado en la productora El Zafra tras haber sufrido un ACV, tras lo cual fue internado y, pese a mostrar una mejoría, este lunes falleció.

Miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, su carrera dejó películas como "Cazadores de Utopías"; "Botín de guerra", sobre la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo; "Hacer Patria"; "Porotos de soja", codirigido con Osvaldo Daicich, y "Fragmentos Rebelados", donde aborda la vida del cineasta argentino desaparecido Enrique Juárez.

A lo largo de su extensa filmografía, en la que también ofició de productor y guionista, Blaustein supo utilizar el lenguaje y los recursos del género documental para ponerlos al servicio del uso de la memoria para recuperar hechos emblemáticos.

Su último filme, presentado en el Bafici 2021, fue "Se va a acabar", en dirección junto a Andrés Cedrón, en el cual recoge los testimonios silenciados de trabajadoras y trabajadores que participaron en distintos conflictos sindicales durante la última dictadura. El objetivo que perseguían: enfrentar el intento de desmantelar la industria y desarticular a la clase obrera organizada.

El documental cuenta una faceta poco conocida del accionar represivo. En la mirada de los autores, lo que más se conoce es la desaparición forzada de personas, el robo de bebés, el terror y la tortura. También se comenzó a hablar hace algunos años de los responsables civiles de la dictadura, así como también del rol de la iglesia. "Sin embargo, poco se conoce de la resistencia, de eso habla 'Se va a acabar'", señaló Blaustein a Télam en el marco de una entrevista que esta agencia le hizo en marzo pasado.

Su debut cinematográfico fue en 1996 con "Cazadores de Utopías", una cinta en la que, por medio de entrevistas, traza su visión de la historia de la agrupación Montoneros, y cuyas críticas fueron dispares, tanto por su contenido como por su tratamiento.

Más allá de eso, Blaustein se erigió como un referente del cine sociopolítico argentino. Acostumbrado a verse en diferentes actos políticos del peronismo, en 2004 produjo el documental "Papá Iván", dirigido por María Inés Roqué, quien pone su mirada en la vida de su padre, Juan Julio Roqué, uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y, más tarde, dirigente de Montoneros.

Continuando con su visión política, en 2009 codirigió y produjo "Porotos de Soja", un documental en el que se adentra en el conflicto entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sectores del campo, producto de la resolución 125, que terminó no siendo aprobada por el Congreso de la Nación, tras más de 100 días de disputa.

A su vez, Blaustein era conductor del programa radial "Manivela", en Radio Nacional, una emisión en la que abordaba, desde diferentes ópticas, el cine latinoamericano.

"¿Quedan aún discusiones pendientes?", preguntó Télam en marzo, a lo que el director respondió: "Hoy tenemos dos casos que tienen que ver con la memoria, que hace 10, 15 o 20 años ni imaginábamos: lo que está sucediendo con el juicio a los 'vuelos de la muerte' en Campo de Mayo y lo que sucede sobre la 'contraofensiva montonera', donde se está ejerciendo la memoria sobre algo que es el derecho a la rebelión. Todo eso, rumbo a un mejor futuro".

"La memoria es pertinente por muchísimas razones. En primer lugar por una cuestión ética y moral hacia los compañeros que ya no están; en mi caso personal son muchos y los tengo presentes. También es pertinente la memoria para que no se repitan; hoy las Fuerzas Armadas no están en condiciones de amenazar la democracia, pero también es pertinente para que la democracia permita seguir juzgando la violencia institucional", había dicho también Blaustein a Télam.

Algunas de sus películas fundamentales:

Se va a acabar (2021)

Esta película, dirigida por David Blaustein y Andrés Cedrón recoge por primera vez los testimonios silenciados de trabajadoras y trabajadores que participaron en distintos conflictos sindicales durante la última dictadura militar en medio del intento de desmantelar la industria y desarticular a la clase obrera organizada en la Argentina.

La cocina (2011)

Dirigido por David Blaustein y Osvaldo Daicich, con guión de Eduardo Blaustein, en este documental se cuenta la historia de cómo se creó la Ley de Medios y cómo fue aprobada por el Congreso.

Botín de Guerra (2000)

Con guion de Luisa Irene Ickowicz y David Blaustein, este documental relata la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo para identificar a los niños secuestrados por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura militar.

Cazadores de utopías (1995)

Con guión de Ernesto Jauretche y dirigida por Blaustein, este memorable documental analiza la trayectoria del movimiento Montonero de la década del setenta a través de reportajes recientes a quienes militaron en sus filas como dirigentes combatientes en los mandos intermedios y a otros testigos políticos privilegiados.