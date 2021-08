16/08/2021 - Karting

El tucumano Escalera no tuvo una buena carrera este fin de semana

El actual Campeón, Gonzalo Escalera, disputó el pasado fin de semana, una nueva cita sobre el kartódromo de Villaguay, donde integró el lote de pilotos de la clase Senior Max. El evento correspondió al Round #6 de RMC Grand National, el que otorgó puntaje doble.

En los comienzos de esta presentación, los entrenamientos dieron la posibilidad a Gonzalo de hacer mejoras sobre su unidad, en busca de una óptima puesta a punto para afrontar el compromiso. En la clasificación, obtuvo el 2° cajón para partir en las mangas, pero el registro que le dio este permiso no dejó conforme al tucumano. En las baterías, obtuvo el P2, P3 y P4 respectivamente en cada una de ellas.

Luego de estas competencias preliminares, relató su preocupación: “Empezamos bien en los entrenamientos, estuvimos probando muchas cosas. Nos dio un resultado positivo, pero en lo personal, no me sentí muy cómodo cuando manejaba el karting. Sentía que faltaba algo. Cuando clasificamos quedé 2°, bastante lejos. En las mangas, empezamos bien, pero después, se nos hizo difícil. Nos falta algo que no nos permite correr al resto. No podemos encontrar ese balance. Vamos a seguir trabajando y sacar conclusiones para la Final”.

Para la competencia Final, Escalera apostó fuerte para no resignar tantos puntos en el torneo, ya que esta fecha otorgaba puntaje doble. Largando desde la última ubicación luego de un cambio de impulsor, prontamente supo llegar a discutir los primeros lugares. En las primeras vueltas, fue superando adversarios hasta alcanzar la 2ª posición, desde donde pretendía frenar las intenciones del resto de los aspirantes al podio. Sin embargo, la aparición de un inconveniente mecánico lo privó de mantenerse en el lote de punta. Completó la competencia en el P5.

“Para la tercera manga cambiamos toda la puesta a punto en el auto. Ahí me sentí mucho mejor, pero seguíamos penando con el motor. Para la Final, decidimos cambiarlo a pesar de tener que largar desde el último puesto. En las primeras vueltas pudimos estar muy firmes y llegué a ubicarme en el P2, pero a mitad de carrera, empezamos a tener una falla. No aceleraba, y quedamos últimos. Terminé la carrera como pude”, comentó.

Luego agregó: “La verdad que habíamos encontrado una mejora, y a pesar de no tener para pelear la punta, nos alcanzaba para asegurarnos el 2° puesto, y así, seguir sumando para el campeonato puntos importantes. Pero estas son carreras donde los fierros a veces se rompen. Esperamos poder redondear nuestro trabajo en la próxima”.

Finalmente completó: “Quiero agradecer a todo el Acosta Racing Team, que trabajó durante todo el fin de semana para solucionar los inconvenientes que tuvimos, a toda mi familia, a mi novia, a toda la gente de Tucumán y a Ángel García que me dio como siempre unos misiles, pero que hoy no nos alcanzó”.

Con estos resultados, Gonzalo Escalera se ubica en la 3ª posición de la Senior Max, con 409 puntos. La próxima cita de este torneo será el fin de semana del 25 y 26 de septiembre, en escenario a determinar.

RMC GRAND NATIONAL 2021 - ROUND #6

Kartódromo "Parque de la Velocidad", Villaguay (Entre Ríos)

SENIOR MAX

Clasificación: 1. Grimaldi, Francesco 54,331

1ª Manga: 1. Grimaldi, Francesco, 2. Escalera, Gonzalo, 3. Herrera Ahuad, Mairu, 4. Gentile, Santino, 5. Oldani, Federico.

2ª Manga: 1. Grimaldi, Francesco, 2. Herrera Ahuad, Mairu, 3. Escalera, Gonzalo, 4. Gentile, Santino, 5. Oldani, Federico.

3ª Manga: 1. Grimaldi, Francesco, 2. Gentile, Santino, 3. Herrera Ahuad, Mairu, 4. Escalera, Gonzalo, 5. Oldani, Federico.

Final: 1. Grimaldi, Francesco, 2. Gentile, Santino, 3. Herrera Ahuad, Mairu, 4. Oldani, Federico, 5. Escalera, Gonzalo.

Campeonato Extraoficial: 1. Grimaldi, Francesco 592 - 4v, 2. Gentile, Santino 414, 3. Escalera, Gonzalo 409 - 2v, 4. Herrera Ahuad, Mairu 324, 5. Fernández, Aaron 258, 6. Oldani, Federico 257, 7. Alvarez Castaño, Manuel 122, 8. Bohdanowicz, Lucas 81, 9. Villarroel, Juan C. 58, 10. Fidalgo, Nicolás 47, 11. Prevedello, Facundo 23, 12. Alenaz, Valentino 21, 13. Carreira, Gustavo 21, 14. Viglietti, Bruno 17, 15. Alisi, Estéfano 13, 16. Cravero, Alejo 9.