16/08/2021 - Manzur sobre Jaldo

"La ambiciones personales hicieron que en vez de pensar en el pueblo pensó en el 2023"

El gobernador, Juan Manzur, visitó ayer la localidad de La Florida, en donde encabezó un acto junto a los pre candidatos a senadores y diputados del Frente de Todos Lealtad Peronista.

En su alocución el presidente del Partido Justicialista distrito Tucumán comenzó agradeciendo a los presentes "por acompañarme y sostenerme en los momentos más difíciles, cuanto más lo necesitaba que el peronismo esté más unido que nunca, la irresponsabilidad, la ambiciones personales, de un solo dirigente, que en vez de pensar en la gente y en el pueblo, pensó en el 2023 nos abandonó y pensó que nos dejaba solos y hoy se da cuenta que en realidad se fue solo porque la dirigencia, el peronismo y el pueblo está aquí y vamos a tener un gran triunfo".

En ese sentido, el vicepresidente del PJ Nacional destacó el acompañamiento del comisionado local. "Desde que empecé a trabajar en 2003, como ministro de salud de la provincia, (Arturo) Chicho Soria conmigo y siempre a la par, firme, leal, un tipo de trabajo, guapo que logró progresar y sin embargo sigue amando a su gente y a cada uno de ustedes lo saludaba por el nombre porque los conoce", afirmó al tiempo que agregó que "en la lista tuvimos que poner dirigentes del departamento Cruz Alta y por eso le pedí a Inés (Gramajo)".

Por otra parte, Manzur afirmó que "luego de que pase la pandemia empezaremos la inclusión, trabajo, salud, educación, más seguridad, los grandes desafíos y para esto trabajamos. Aquí están nuestros candidatos y es la gente que mandamos a Buenos Aires para que trabajen por nosotros, por el Este y todo Tucumán. Pero en realidad los candidatos somos cada uno de los que estamos aquí".

Finalmente el Gobernador cerró agradeciendo "por apoyarme por tomar decisiones que me dolieron mucho. Cerrar bares, hoteles y lo tuve que hacer para salvar vidas y tomé un precio político muy alto, pero aquí en la Florida digo: Juan Manzur este gobernador para salvar una vida está dispuesto a pagar el costo político que sea. Por eso lo hice, no tenía opciones, pero ya pasó, falta poco, hay que seguir vacunando, es el gran desafío que tenemos".

El titular del Ejecutivo provincial llegó al lugar acompañado por la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, la legisladora Paula Galván, el diputado Pablo Yedlin, el ministro del Interior, Miguel Acevedo, Arturo Soria, comisionado comunal, Inés Gramajo, pre candidata, el ministro de Seguridad, Claudio Maley, el de Desarrollo Social Gabriel Yedlin, Sergio Apestey, secretario del ministerio del Interior, el legislador Zacarías Khoder, y Lorena Málaga, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros comisionados comunales de la zona y dirigentes.

Por su parte Yedlin destacó el trabajo de la dirigencia local "Entendemos que la política es para mejorarle la vida a la gente y con las cosas que vimos hoy con Inés y Chicho creemos que en La Florida están un poco mejor y queremos ver como seguimos mejorando. Venimos de cuatro años durísimos en la gestión de Mauricio Macri y después apareció la pandemia que trajo tantos problemas, pero en el medio de esto el trabajo que hizo la ministra de Salud y todo su equipo el sistema sanitario no colapsó. En los principales paises del mundo pasó, aquí no".

Por otro lado, el diputado añadió que "en estas elecciones todo el peronismo tucumano tendría que haber ido unido para apoyar al presidente, pero no pasó. Por eso ahora el 12 de septiembre vamos a ir a las urnas para decir que en Tucumán el conductor del peronismo es Juan Manzur. No somos testimoniales, vamos a ir al congreso porque representamos parte de un equipo porque no representamos intereses personales".

La titular de la cartera sanitaria por su parte afirmó: "Hace 18 años que trabajo con el gobernador Juan Manzur. De la mano de Manzur cambiamos la historia.

"Como ministro de Salud de la Nación tuvo la decisión política de colocar la vacuna HPV, pensó en las mujeres que se mueren, él tuvo esa visión, como tuvo muchas de las cosas que hizo. Las vacunas del calendario, el desarrollo del niño y más aún. En los cuatro años de la primera gestión remodelamos 284 CAPS en todo el territorio a pesar de que no recibió plata del gobierno de Macri", dijo Chahla. Y acotó que "nos tocó la pandemia en un momento muy complicado con angustia porque lloramos de incertidumbre, temor, bronca de poder cuidar al otro. Cuidábamos a los tucumanos y teníamos que estar con el pueblo ante este virus desconocido donde vimos tanto dolor con vecinos parientes que se morían. Pero aun asi no faltó ni una cama, ni un respirador para los tucumanos gracias al gobernador. Así apareció esta esperanza con las vacunas gracias a la gestión de Manzur y el diputado Pablo Yedlin y nos pusimos a vacunar mañana, tarde y noche. Hasta el 30 de agosto más del 60% de los tucumanos estará vacunado con la segunda dosis de vacuna. Salud educación trabajo y progreso son la base de este gobierno por eso estaré en el lugar donde me diga este gobernador para defender los derechos de las mujeres”

Por su parte Soria expresó: “ahora se viene una elección muy importante este 12 de septiembre y hoy se presentan una lista opositora donde le están haciendo daño a esta gestión con muchas mentiras y malas palabras. No pueden hablar de reelección, es mentira no saben cómo hacer para confundir a la gente. No pueden venir a decir tantas mentiras, pero en las urnas les vamos a demostrar quien seguirá gobernando”.

Por otro lado resaltó la visita de las autoridades. “Es un día histórico para mi pueblo y estas cosas no pasan todos los días. Recibir al gobernador, a la ministra de Salud, el de Seguridad, de Desarrollo Social y al ministro de Interior, que vela por todos los pueblos del interior. Esta gente es la que apoya el proyecto del gobernador Juan Manzur y este 12 de septiembre vamos a apoyar a todos los candidatos. Por eso eligió a una mujer para que sea precandidata a una mujer que trabajo día y noche en esta pandemia, quien más puede ser militante que Rossana Chahla", elogió el delegado comunal a la ministra.

“Todas las cosas que nos vienen pasando son bastante buenas a pesar de la pandemia que se llevó a amigos y vecinos, pero ya está pasando para que vengan proyectos y poder construir un futuro mejor, de cosas grandes que antes ni soñábamos que podríamos tener en nuestro pueblo”, cerró.

Finalmente, la legisladora Mendoza señaló que "esta lista esta nutrida de las tres secciones para que vayan a defender los intereses de todos los tucumanos. Junto a Inés vamos a trabajar por proyectos que beneficien a todos los tucumanos"

En tanto que resaltó que la llegada de vacunas. "La luz de esperanza está y estamos saliendo de esta pandemia. Este 12 de septiembre se va a definir en una elección con este equipo que responde a este gobernador que trabaja incansablemente. Este 12 de septiembre vamos a ganar y las encuestas nos dan ganadores 3 a 1 porque vamos a llenar las urnas de votos peronistas de la Lista Lealtad Peronista y vamos a redoblar los esfuerzos con vistas a las generales del 14 de noviembre".