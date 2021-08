AMPLIAR Yasna Provoste la candidata presidencial chilena

11/08/2021 - Presidenciales chilenas

Despenalización del aborto complica a la candidata Yasna Provoste

El rechazo a la idea de legislar sobre la despenalización del aborto complica a la precandidata presidencial de la demócrata cristiana, Yasna Provoste, tras el voto en contra de su propio partido.

Sigue.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados rechazó el lunes por 7 votos en contra y seis a favor, la idea de legislar la despenalización del aborto hasta los 14 meses de embarazo.

"Me la jugaré para que diputados DC apoyen en la Sala la iniciativa", adelantó la senadora Provoste, de la Democracia Cristiana (DC), ante el revés sufrido en la Comisión, gracias al voto de su camarada Joanna Pérez "Las mujeres de Chile merecemos más", reaccionó Provoste horas después de la votación.

Igualmente el proyecto pasará a Sala, pero con la recomendación negativa de la Comisión, donde la diputada Pérez voto junto a seis parlamentarias de derecha.

La presidenta del opositor Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, aprovechó de enrostrar a la candidata de la falange que "pese a compromiso de senadora Provoste, la DC da la espalda a las mujeres, y vota en contra de la despenalización del aborto en la comisión".

"Espero que la senadora cuadre a su partido con el derecho de las mujeres", escribió en Twitter, la nueva timonel del PPD.

Provoste, senadora de la región de Atacama, de inmediato respondió que "he sido clara y lo reitero: la despenalización del aborto no es un tema valórico sino de derechos humanos de las mujeres y mi compromiso está en que el proyecto sea aprobado".

Los rivales de Provoste, el radical Carlos Maldonado y la socialista Paula Narváez, que disputarán la candidatura presidencial del pacto de centroizquierda Unidad Constituyente en la consulta ciudadana del 22 de agosto, también apuntaron al voto DC en la comisión.

"Los cambios que Chile está exigiendo en tantas áreas requieren liderazgo, requieren compromiso, requieren coherencia, como la que mostró hoy día nuestra diputada Marcela Hernando", dijo Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, sobre la diputada de su partido que votó a favor del proyecto.

"Lamentablemente, la centroizquierda no expuso, no exhibió, no demostró la mayoría que tiene en la comisión. Confiamos que en la sala se revierta este resultado y pueda avanzar esta iniciativa en favor de los derechos de las mujeres en nuestro país", añadió Maldonado.

A su vez, la socialista Narváez expresó que "nuestra convicción siempre ha estado y estará por ampliar los derechos y el cuidado de las mujeres. Así lo reafirmamos en nuestro programa de gobierno. Hoy el conservadurismo sigue impidiendo las transformaciones que Chile necesita".

Más allá de los partidos políticos, Amnistía Internacional (AI) también cuestionó la votación y afirmó que "nuevamente nos cierran la puerta en la cara y evidencian la desconexión del Congreso de las demandas de la ciudadanía".

AI, que forma parte de las organizaciones de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile, recordó que la iniciativa había reingresado a trámite el 13 de enero de este año, a pocos días de la aprobación del aborto legal en Argentina, saliendo así del largo estancamiento en el que estaba desde que fuera presentada en 2018.

El proyecto planteaba la urgencia de ponerle fin a la criminalización del aborto, terminando así con las sanciones y penas de cárcel, considerando al aborto como un hito más en la vida reproductiva de mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar.

La abogada Ana Piquer, directora ejecutiva de AI, expuso que "la posibilidad de decidir si continuar o no un embarazo es parte de la protección de los derechos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Mantener el aborto como delito no hace que haya menos abortos. Habrá igual, pero en un marco de ilegalidad y secreto, situación que golpea con más fuerza a las personas de menores recursos. Las diputadas acaban de decidir mantener así las cosas".

Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas, sostuvo que "por sobre los derechos humanos de las mujeres, protegidos en tratados internacionales, los legisladores anteponen sus convicciones morales, sus creencias personales, dando la espalda una vez más a los miles de mujeres que cada año abortan en condiciones de inseguridad y de estigma".

La Mesa de Acción por el Aborto en Chile se mostró confiada que en el marco del debate constituyente se respeten las decisiones y la autonomía de mujeres, quedando consagradas en una nueva Constitución.