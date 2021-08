AMPLIAR Bullrich junto a Alfaro

08/08/2021 - Elecciones

Bullrich inauguró la sede del Pro en Yerba Buena e incorporó a Beatriz Ávila al bloque de Juntos por el Cambio

La Presidente del PRO Nacional, Patricia Bullrich, continuando con su recorrida por todo el país, apoyando a Juntos por el Cambio, visitó este domingo la localidad de Yerba Buena, provincia de Tucumán, en donde en primer lugar acompañó a la inauguración de un local del PRO, y posteriormente participó junto a dirigentes y candidatos de la provincia de una conferencia de prensa.

Junto a Bullrich la acompañaron de la recorrida el dirigente Damián Arabia y el Precandidato a Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Walter.

De la Conferencia de Prensa, además de los dirigentes señalados, asistieron precandidatos de Juntos por el Cambio de Tucumán, de la lista Juntos para Construir – Lista 502C, entre otros el Precandidato a Senador Nacional Germán Alfaro; la Precandidata a Senadora Nacional Beatriz Ávila; la Precandidata a Senadora Nacional Carolina Smidt; el Precandidato a Diputado Nacional Ramiro Beti; la Precandidata a Diputada Nacional Ana Paula Quiles; el Precandidato a Diputado Nacional Raúl Albarracín; la Precandidata a Diputada Nacional Carla Porta; el Precandidato a Diputado Nacional Darío Huesen; la Precandidata a Diputada Nacional Katherina Mazzuco; y el Precandidato a Diputado Nacional Julio Ale.

En su intervención en la conferencia, la titular del PRO Nacional expresó que: “Cada vez que vengo a Tucumán me lleno de energía. Es una tierra que está triste pero merece otra vida. Estoy contenta de como se levantó el PRO de Tucumán después de tanto tiempo de intervención, esto contribuyó también a que hayamos podido armar una lista potente de candidatos de Juntos por el Cambio.”, señaló Bullrich y agregó: “Tenemos hacia adelante una elección importante, no solo para Tucumán, sino para el país, porque debemos generar equilibrio y que no haya mayorías automáticas. Nuestro objetivo fundamental es mantener el lugar que tiene Juntos por el Cambio de Tucumán en el Senado, pero debemos intentar obtener a los dos senadores, lo que nos acercaría a un futuro gobierno de la provincia.”.

Patricia Bullrich continuó sus declaraciones subrayando que: “Es necesario trabajar para aprovechar las oportunidades y la diversidad que tiene la provincia, exportar e integrar a Tucumán al mundo, promoviendo una revolución educativa, que sea el centro, una educación con innovación la cual sea generadora de una modernización inclusiva. Esta elección que vamos a vivir, nos debe servir para abrir un horizonte de esperanza y el anhelo del porvenir, de que nuestros hijos no se vayan. Para ello debemos seguir principios básicos como hacer las cosas con previsibilidad, como se tienen que hacer, con tecnología, con impuestos razonables, con leyes laborables razonables, con la posibilidad de vender todo lo que los tucumanos hacen, lo cual generaría trabajo”.

Además, la presidenta del PRO Nacional confirmó la incorporación de la diputada nacional Beatriz Ávila al bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Al respecto dijo que: "Hubo un momento en el que nosotros mirábamos las cosas de una manera nacional. Y Beatriz Ávila lo miraba desde la identidad que había construido. Luego, con sus votos en el congreso, demostró que estaba totalmente alineada a nuestros principios. Es importante reconocer que en la práctica estuvo en la misma línea por la que había seguido votando. Con nosotros y no con el kirchnerismo".