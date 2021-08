AMPLIAR Camacho vuelve a las movilizaciones destituyentes

08/08/2021 - Crisis

Grupos opositores al gobierno boliviano continuarán movilizados

Durante la sesión legislativa por el aniversario patrio, el presidente Luis Arce advirtió en alusión a las amenazas de protesta y bloqueos de los cívicos en contra del cierre del caso fraude electoral que las acciones de “grupos minoritarios” pueden representar “un gran perjuicio” económico y un “terrible impacto” para el empleo, por lo que llamó a evitarlo.

Sigue.

“Estos grupos minoritarios quieren volver a paralizar nuestro país, volver a desestabilizarnos, volver a enfrentarnos entre bolivianos, pero todos sabemos que el retorno a esos días de violencia implicaría un gran perjuicio económico y un terrible impacto en el empleo que con mucho esfuerzo estamos logrando reactivar”, sostuvo Arce.

Sectores de Santa Cruz de la Sierra, decidieron ir a un paro entre el lunes y martes reclamando que el INRA acuda al llamado de la Gobernación de Santa Cruz para tratar la temática tierra. El Comité Pro Santa Cruz decidió reforzar esas acciones de protestas y el jueves advirtieron al gobierno de Arce que ya tienen la “receta para tumbar dictaduras”, en alusión a las protestas de 2019 que acabaron con la dimisión de Evo Morales.

También pidieron al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) articular las protestas en el resto de Bolivia con la consigna de rechazo al cierre del caso fraude electoral y en defensa de la tierra. La Fiscalía planteó el archivo del caso, apoyado en un informe pericial que descarta irregularidades en el conteo oficial de votos en las justas de 2019.

“Tengo la absoluta confianza en la sabiduría del pueblo que ha recuperado la democracia, así coma la estabilidad política económica y social, no permita que la derecha destruya los avances del pueblo trabajador”, sostuvo en el acto.

Por otra parte la ministra de la Presidencia, María Nela Prada aseguró ayer domingo que "ante intentos de convulsión y desestabilización por parte de “grupos de la derecha”, el Gobierno del presidente Luis Arce no fue elegido para atropellar ni vulnerar derechos.

“Nosotros, como desde un principio lo hemos demostrado, no hemos venido aquí a atropellar ni a vulnerar derechos de las personas, no hemos venido a atropellar, ni a vulnerar derechos humanos, no hemos venido a hacer listas a lo ‘Pablo Escobar’, como se hacía durante esos días del golpe de Estado”, dijo la autoridad, según un reporte de Bolivia Tv.

Respecto a las víctimas de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), la autoridad sostuvo que la justicia debe realizar “el trabajo que le corresponde” en el marco de la legalidad y la Constitución Política del Estado (CPE).

“Es lo único que pedimos, que es lo que pide el pueblo boliviano, y nosotros tenemos ese mandato, es por justicia. Entonces, en ese sentido, esperamos que la justicia actúe como corresponde realizando las investigaciones”, remarcó.

La ministra dijo que el gobierno se encuentra trabajando con el horizonte puesto en el Bicentenario al cual se prevé llegar con una Bolivia en crecimiento económico, con justicia social y habiendo superado las crisis dejadas por el gobierno de facto, iniciado en noviembre de 2019.

MCM / Agencia Boliviana de Información

https://www.abi.bo/#/noticia/8846