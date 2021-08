AMPLIAR El ahora candidato Cristian Cuevas

06/08/2021 - Elecciones chilenas

Lista del Pueblo sorprende con candidato presidencial

La Lista del Pueblo sorprendió ayer en Chile con la designación de su candidato presidencial, Cristian Cuevas (52), emblemático ex sindicalista del cobre, ex comunista, ex frenteamplista que públicamente asumió su condición de homosexual.

Cuevas fue electo en una asamblea en la que participaron poco más de 70 integrantes del colectivo, contando con 43 votos a favor y 30 abstenciones.

Procedente de la comuna carbonífera de Coronel (500 kilómetros al sur de Santiago), saltó a la palestra pública en 2007 cuando encabezó una huelga de 37 días de los trabajadores mineros tercerizados de la empresa estatal Codelco. Logró mejoras salariales, seguro de salud, seguro de vida, beca escolar, además del pago de un bono de productividad a los trabajadores subcontratados.

Al año siguiente fue elegido consejero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y en el cénit de su carrera sindical reconoció en entrevista con la revista femenina Paula su condición homosexual.

Ayer, el Movimiento por la Integración y Liberación Homosexual (Movilh) saludó su candidatura y destacó que "el hecho de que la orientación sexual o la identidad de género ya no sean motivos de boicot, exclusiones o polémicas cuando se postula a cargos públicos, incluido el de la presidencia de la República, demuestra cuánto ha cambiado, y para bien, la sociedad",.

La vocera del Movilh, Daniela Andrade, felicitó al dirigente "por este paso y a la Lista del Pueblo por convertirse en el primer referente político del país en levantar una candidatura presidencial con un dirigente abiertamente gay".

Bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), Cuevas se desempeñó como agregado laboral en España, pero renunció a su cargo tras la muerte de un trabajador. También se alejó de su militancia comunista sumándose al Frente Amplio, en Convergencia Social, el mismo partido del ahora también postulante presidencial Gabriel Boric.

Sin embargo, Cuevas dio un paso al costado tras el acuerdo por la paz suscrito por Boric, en el cual el gobierno y la oposición establecieron un cronograma para cambiar la Constitución de 1980 dándole un respiro a la administración de Sebastián Piñera frente a la crisis desatada por la revuelta social de octubre 2019.

En su incursión política, postuló tres veces sin éxito como candidato a diputado en representación del PC.

Ahora con La Lista del Pueblo, que consiguió la mayor cantidad de representantes en la Convención Constituyente, deberá reunir 33 mil firmas para presentarse en la primera vuelta presidencial de noviembre.

El mundo político tampoco fue indiferente y Gabriel Boric, del pacto Apruebo Dignidad, expresó que "compartimos el camino en el movimiento social y en el Frente Amplio. Será un honor debatir con altura de miras los distintos proyectos para la transformación de fondo que necesita nuestro país".

El alcalde de Recoleta y derrotad excandidato presidencial comunista, Daniel Jadue, sostuvo que "la candidatura de Cristian Cuevas es bueno para la democracia, ya que abre espacios de participación y representación social; y que sin duda enriquecerá la discusión acerca del proyecto transformador que Chile necesita".

A su vez, la carta del partido Radical, Carlos Maldonado, manifestó "bienvenidos todos quienes se sumen a la definición democrática del liderazgo presidencial que nos permita avanzar hacia un Chile más justo. La ciudadanía tiene la palabra".

En cambio, el diputado del derechista partido Renovación Nacional, Diego Schalper, acusó al sector de armar "una cocina" para elegir a su postulante a La Moneda.

"Son cocineros de marca mundial" y en un análisis, dijo no tener dudas de que las aspiraciones de Cuevas van "a perjudicar a la candidatura del señor Boric".

Opinó que el representante del Frente Amplio "entrará en un dilema irreversible, o honra su historia real que es de un hombre de izquierda y, por lo tanto, entra en diálogo con la gente del PC y los sectores más radicalizados de la izquierda o en definitiva insiste en esta versión soft en la cual incurrió en el último tiempo para tratar de congraciarse con la gente de la centroizquierda".