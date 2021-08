AMPLIAR Acto en Club Lincold

04/08/2021 - Elecciones

Manzur aseguró que ganará las elecciones por amplio margen

En un acto realizado en la zona sur de la capital, el gobernador y presidente del PJ tucumano, Juan Manzur, se dirigió a los dirigentes convocados.

“Vamos a ganar las elecciones y por mucho, depende de nosotros. La lealtad en el peronismo se paga caro, compañeros”, de esta manera el gobernador y presidente del Partido Justicialista, Juan Manzur, finalizaba su discurso ante la dirigencia convocada por el legislador Gerónimo Vargas Aigansse en el Club Lincoln para brindar su apoyo al Frente de Todo con miras a la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.

Con la presencia del ministro de Trasporte de la Nación, Alexis Guerra, quien mantuvo un dialogo con los dirigentes locales sobre proyectos en materia de transporte que tiene Nación, Manzur resaltó la lista de precandidatos a senadores y diputados y aseguró que “este no es el proyecto de una sola persona, no existe la gente suelta en política, acá hay un equipo de trabajo que esta lo largo y ancho de toda la provincia. Pero, también tenemos un equipo más grande a nivel nacional que conduce el presidente Alberto Fernández”.

“Yo jamás mando a alguien a hacer algo que yo no lo pueda hacer, por eso el gobernador de la provincia también es candidato y va en la lista”, resaltó el vicepresidente del PJ nacional.

Del acto participaron el diputado nacional y precandidato a senador nacional, Pablo Yedlin; Sandra Mendoza y Sara Assán, legisladoras y precandidatas a senadoras nacionales; Jorge Leal, legislador y precandidato a diputado nacional.

También dijeron presente Facundo Vargas Aignasse, jefe Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación; el diputado nacional Mario leito; los ministros de Seguridad Claudio Maley y de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin; el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri; secretario de Acción Política, Reinaldo Jiménez; subsecretaria de Representación y Coordinación Ejecutiva de la Secretaria General de la Gobernación, Lorena Cuba; los legisladores Armando "Cacho" Cortalezzi y Paula Galván; y el concejal capitalino David Mizrahi, entre varios dirigentes más.

Por su parte, el ministro de Trasporte resaltó que "hoy materializamos todo lo que se trabajó en la pandemia. Comienza el tiempo donde todos van a poder a mostrar a un pueblo sano que podemos crecer. Necesitamos que nos acompañen y entiendan que fue un año insólito, muy raro, pero conocemos los que les pasa a las tucumanas y tucumanos porque tienen un gobernador que no se va de las oficinas hasta que no les damos respuestas”.

Luego, Guerrera confesó ante los presentes que “anoche, Sergio Massa me dijo mandale un abrazo muy grande a Gerónimo (Vargas AIgnasse), y el presidente mandó un abrazo grande no solo a Juan (Manzur) sino a cada uno de los tucumanos, pueblo al que quiero y admiro profundamente. No detengan a Manzur, fuerzas con este gobernador que tiene toda la polenta para defender al pueblo tucumano”, concluyó.

Tras el acto, Vargas Aignasse agregó: “Los candidatos de Manzur no son testimoniales, van a asumir. Son candidatos que van a ir a Buenos Aires a defender a los tucumanos, a diferencia de los otros que son testimoniales. (Pablo) Yedlin y (Rossana) Chahla demostraron estar a la altura de las circunstancias como es la pandemia y que poco a poco vamos resolviendo. Estamos orgullos de la lista que tenemos y es la mejor opción para los tucumanos. Hay que apoyar a Juan Manzur para que siga trayendo obra pública para todos los tucumanos”.