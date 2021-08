04/08/2021 - En General

Instan a los papás de menores con comorbilidades a vacunarlos

La coordinadora del nodo de vacunación Ojo de Agua, Graciela Arroyo, instó a los papás de menores con comorbilidades a llevar a sus hijos a vacunarse, ya que es segura y tiene casi un 88% de efectividad contra el Covid. Es que, en el tercer día de habilitación para esta franja etaria, la profesional observó una gran ausencia en los turnos otorgados, ya que de 380 menores a inocular solo asistieron 125.

"Esta vez pusimos juguetes y las enfermeras vinieron vestidas de manera que no les cause rechazo a los chicos, con chaquetas de colores, vinchas y cintas", dijo Arroyo. En este caso particular, diagramaron una entrada diferenciada donde los papás pueden sentarse al lado de sus hijos a la hora de la inoculación.

"Esperamos que vengan más papás con aquellos menores que reúnan las condiciones para la vacunación, porque hay que aclarar que se acercan menores de 12 a 17 años esperando ser vacunados sin reunir las condiciones necesarias, a quienes les decimos que tengan un poco de paciencia hasta que estén habilitados", remarcó Arroyo.

Al mismo tiempo, la profesional hizo hincapié en el acondicionamiento para la inoculación, donde el menor va a estar contenido y bien atendido por profesionales capacitados en un ambiente propicio donde pierdan el miedo al pinchazo.

El horario de vacunación es de 8 a 15:30 aproximadamente. Y aquellos que no pudieron asistir en día y horario, su turno queda guardado.