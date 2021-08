02/08/2021 - Liga Profesional

Atlético y Vélez empataron sin goles

El Decano quedó en el pelotón de arriba de la tabla, con siete puntos. Mientras que el Fortín es el único equipo que no gritó en las cuatro fechas de la Liga Profesional, con tres 0-0.

De un lado estaba la chance de ser único puntero. Del otro, cortar el mal inicio y conseguir el primer gol del torneo. Pero el 0-0 que dividieron Atlético y Vélez en Tucumán no les terminó sirviendo a ninguno. Si bien tuvieron chances, no pudieron aprovecharlas. El Decano quedó en el pelotón de arriba de la tabla, con siete puntos. Mientras que el Fortín es el único equipo que no gritó en las cuatro fechas de la Liga Profesional, con tres 0-0.

El equipo de Mauricio Pellegrino asumió el protagonismo.En los primeros 20 minutos había generado dos chances de gol, pero ahí empezó a hacer figura a Cristian Lucchetti. El arquero de 43 años se destacó con dos tapadas a Janson y Tarragona en ese inicio, y lo revalidó en el ST con otra buena intervención contra Orellano, quien entró bien. Suficiente para que el 1 fuera lo más destacado.

Pero Atlético también tuvo sus chances y ambas con el mismo jugador: Leonardo Heredia. El N° 10 primero quedó mano a mano al final del primer tiempo, pero ahí el que se destacó fue Lucas Hoyos, sosteniendo también el cero para los de Liniers aguantando un remate cruzado. Y al inicio del ST, Heredia reventó el palo con un cabezazo a un metro del arco, sin poder darle dirección a un fuerte centro.

Pero ahí quedaron las opciones del Decano, este equipo de Omar De Felippe que venía de dos victorias y con una más se hubiera asegurado ser el único líder por encima de los ocho puntos de San Lorenzo, Racing e Independiente. Ahora están con siete, a la expectativa no sólo de la Liga sino también de la tabla acumulada que es la que otorga los puestos de clasificación a las copas internacionales.

Del lado de Vélez, nuevamente la falta de pegada pasa factura y el mal momento continúa. Porque si bien van cuatro fechas, todavía no convirtió. Todo un problema para un equipo que viene de sufrir un palazo con la eliminación en la Copa Libertadores en octavos de final vs. Barcelona tras haber ganado la ida y el conflicto con Thiago Almada con lo poco que lo utilizaron en los Juegos Olímpicos y su casi segura venta a la MLS.

La próxima jornada, el Fortín que todavía sigue siendo el mejor de la tabla global por su gran copa pasada, recibe a Colón quien puede pasarlo en caso de ganarle. Mientras que Atlético visitará a Gimnasia en La Plata para seguir pensando en pelear lo más arriba posible esperando la vuelta de dos lesionados como Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón, además del refuerzo Cristian Menéndez.