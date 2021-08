AMPLIAR La presidenta de la Convención Constitucional (CC) de Chile, Elisa Loncón

02/08/2021 - Politica

Para Loncón, el gobierno tiene responsabilidad histórica para resolver cuestión mapuche

La presidenta de la Convención Constitucional (CC) de Chile, Elisa Loncón, sostuvo ayer que "una mujer mapuche nunca va estar de acuerdo con la vulneración de los derechos de los otros ni la violencia" y defendió que "ante toda circunstancia" sus esfuerzos al frente de la CC "es generar espacio de diálogos, de respeto mutuo y proyectar este Chile que requiere diálogo, respeto, y derechos".

Sigue.

En un encuentro con la prensa internacional en Chile, la académica dijo sentir un profundo respeto por la figura de Nelson Mandela (líder sudafricano), que tiene "una historia infinita, imprescindible de ser conocida, que tiene muchas etapas, no fue un pacifista uniformador", pero "nos dejó un inmenso legado a la humanidad de cómo construir la paz en un sistema colonial".

"Siento que acá estamos viviendo relaciones coloniales como en Sudáfrica, de colonizadores y colonizados, y no vamos a ser libre mientras no salgamos de ese estatus donde nos hemos ubicado. La libertad pasa por dejar de ser el uno y el otro, con bases de derechos y libertades fundamentales para todos los actores", aseveró.

Recalcó que "no es libre el que reprime, el que niega los derechos al otro. Tampoco es libre es que es impedido de ejercer sus derechos".

Aclaró que desde que asumió su cargo -el 4 de julio- "he tenido la precaución de poder direccionar la CC sin entrar en la coyuntura" y explicó que puso el ejemplo de Mandela porque él logró la pacificación de su país "cuando fue gobierno. Yo no soy gobierno, el gobierno de Chile tiene la responsabilidad política, histórica, ética y moral de resolver el problema".

Frente a como lograr la paz en el conflicto mapuche, Loncón señaló que "el paso fundamental es que seamos nosotros parte de la solución, seamos los sectores marginados parte de la solución, y en la Araucanía el conflicto aumenta porque los pueblos mapuches no son parte de la solución".

Consultada por la decisión de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), el grupo mapuche más radical de desconocer a sus representantes en la CC, la presidenta de la constituyente afirmó en forma categórica que "lo que pasa es que nosotros hemos optado por un camino y una estrategia política para resolver el conflicto, por eso estamos acá".

Destacó que las mujeres mapuche electas fueron mayoría, "y siento que aquí hay una estrategia femenina, una femineidad mapuche que hemos vivido los dolores de la opresión, no solo nosotras sino también a través de nuestros hijos, de nuestras madres, y tenemos otra mirada de la situación".

Admitió que "la violencia en el wallmapu (territorio mapuche) es estructural y mi llamado es a terminar con esa estructura de violencia".

Requerida por ANSA de si hay cambios en la sociedad chilena, afirmó que sí, "y la gran muestra la hizo en octubre de 2019 (fecha del estallido social). La sociedad chilena se hastió de un modelo que cada vez reducía los derechos".

"Que yo haya llegado a la presidencia es el reflejo de ese proceso de enarbolar la bandera (mapuche). Ahí hay un cambio, esa sociedad chilena de los que aprobaron el cambio" por una nueva constitución.

Observó también que "hay un sector, que fue del rechazo, que tiene instalado ese concepto donde todos los que nosotros hacemos pasa por cuestionamientos".

Pero, expresó confiada, "no creo en la situación estática de la conciencia humana, todos los días estamos cambiando, hemos ampliado la mesa directiva y hemos abierto espacio para gente que está en una posición de no cambio, cambie, porque este Chile va a ser distinto cuando hablemos todos de los derechos sociales, plurinacionalidad, las diversidades sexuales, es un tema de todo, y esa es nuestra tarea: instalar en la conciencia de todos los chilenos que aquí hay derechos para todos".

Y en ese sentido, cree que "vamos a avanzando".

Advirtió, no obstante, que "la plurinacionalidad no está instalada, jurídica, política ni siquiera culturalmente. Sin embargo, somos una evidencia presente, no somos posponibles, no somos para el futuro, somos ahora, y hablamos. Hay que hacer un trabajo largo, aquí se instaló una comisión de verdad histórica y trato, que está mirando esa realidad: antes de Chile, estábamos nosotros, que fuimos objeto de políticas genocidas, que implicó la muerte de nuestra gente, disminución de la población, pobreza y límites de expresión de nuestra cultura, y deberá haber reparación.

"Va a ser difícil mientras persistan esas fronteras que tienen ciertos actores políticos", más aún, abundó, "si la gente se encapsula en sus visiones ideológicas, no da el paso más allá y no entiende que los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, son universales".

Frente al plazo de un año establecido para redactar una nueva Constitución, compartió que "debiéramos tener más tiempo, sin embargo, somos realistas y es el tiempo con que contamos, y asumimos desde que dijimos aceptamos ser constituyentes. Hay 155 convencionales creativos, gente inteligente que sé que podemos contar con ellos".