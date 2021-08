AMPLIAR El Presidente participó de manera virtual del acto por el aislamiento preventivo que cumple tras su regreso de Perú.

02/08/2021 - Ampliación

Fernández destacó el "círculo virtuoso" y la expansión del consumo que genera el programa Ahora 12

El presidente Alberto Fernández destacó este lunes el Programa Ahora 12 como herramienta para incentivar la economía, a partir de la "expansión del consumo interno" y el consecuente aumento de la producción y la generación de empleo, en un "círculo virtuoso" que servirá al "plan de salida" tras la pandemia de coronavirus y una vez que estén cubiertas las necesidades sanitarias de los argentinos.

"Estamos lanzando un plan que fue muy exitoso cuando lo lanzó (la expresidenta) Cristina Fernández de Kirchner, con la idea que nunca claudicamos que es la de pensar que la Argentina se recupera, si produce, si genera trabajo y puede aumentar su consumo interno", expresó Fernández durante el acto en el fue lanzada la ampliación del programa Ahora 12.

La presentación del programa se realizó en el Parque Industrial de Cañuelas, adonde asistió gran parte del Gabinete nacional y del que participó el Presidente de manera virtual por el aislamiento preventivo que cumple tras su regreso de Perú.

En su discurso, Fernández insistió en la necesidad de lograr la "unidad" de los argentinos para construir "una sociedad más justa e igualitaria" y también un "país federal".

"No creo que existan provincias inviables; creo que existen provincias maravillosas que la historia no les dio la oportunidad; no soy de los que piensan que sobran 20 millones de argentinos", sostuvo el jefe de Estado y reafirmó el compromiso de su Gobierno a profundizar el plan de vacunación para que el coronavirus "no nos frene", dijo, y para que "nos permita seguir andando en unidad para construir el país que nos merecemos de una vez y para siempre".

En este sentido, aseguró que espera que, luego de la pandemia y tras haber quedado claro cuál debe ser el rol del Estado, ya nadie "pida cerrar colegios, universidades y hospitales públicos" y exhortó a construir sociedades con "sentido de solidaridad".

"Nada añoramos más que la unidad de los argentinos; abrazamos la causa del pueblo y de la gente y con la unidad del pueblo es más fácil alcanzar los objetivos; no es la unidad en el discurso único, sino en la diversidad, con miradas distintas, pero con los mismos objetivos; el objetivo no tiene que estar más en discusión", subrayó.

El Gobierno prorrogó el programa Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2022 para abonar compras financiadas con tarjeta de crédito, todos los días de la semana sin límite de monto, y agregó la posibilidad de 24 y 30 cuotas fijas mensuales, además de sumar más rubros en los cuales se aplica.

Guzmán destacó la recuperación de la economía

El titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, afirmó que la economía "se está recuperando" gracias a las políticas públicas que se están instrumentando en "los peores momentos de la pandemia".

"Vemos una Argentina que se está recuperando, aún en un contexto difícil, gracias al esquema de políticas públicas que se aplicaron en los peores momentos de la pandemia", señaló Guzmán durante su presentación en el acto de lanzamiento de la ampliación del Programa Ahora 12, en el Parque Industrial de la localidad bonaerense de Cañuelas.

Para el jefe del Palacio de Hacienda, uno de los hitos de esa recuperación es "la aprobación de 13 leyes económicas" que contribuyeron a lograr "una estructura tributaria más progresiva y profundizar el desarrollo del mercado de capitales en moneda local".

"También, gracias a esas leyes, pudimos sembrar condiciones para un mayor dinamismo productivo, resolviendo el problema de la escasez de dólares, producto de una enorme deuda sin capacidad para producir", remarcó.

De hecho, la semana pasada "terminamos con el problema de la deuda bajo legislación argentina con una adhesión del 99,65%, lo que nos permite generar condiciones para un futuro promisorio de acá en adelante", recordó el ministro.

El funcionario detalló los puntos más salientes de la gestión durante el acto de relanzamiento del Programa Ahora 12, cuya ampliación permitirá a los consumidores disponer de mayores líneas de financiamiento para la compra de productos con plazos más extensos.

"Este Programa tiene que ver con un pilar de la economía que es impulsar la demanda en conjunto con políticas crediticias, con un Estado que define un rol apropiado en beneficio de la producción", dijo Guzmán.

En este sentido, explicó que la ampliación del Programa Ahora 12 "debemos entenderlo cómo una medida dentro de una visión integral, que busca certeza y dinamismo productivo".

El acto, encabezado virtualmente por el presidente Alberto Fernández, se llevó a cabo en la empresa Visuar, que comenzó sus actividades en Buenos Aires en agosto de 1992 con la importación y distribución de productos.

Actualmente posee plantas en Argentina y Uruguay, con una dotación de casi 455 personas, en la planta de Cañuelas, fabrican heladeras, lavarropas, microondas y aspiradoras de última generación de Samsung.

El Programa incorpora financiaciones en 24 y 30 cuotas y tiene por objetivo fomentar el consumo y la producción nacional.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que la ampliación del Programa Ahora 12 se enmarca en la "recuperación de las inversiones", y subrayó que desde el inicio del actual Gobierno se produjeron "900 anuncios por 34.000 millones de dólares".

"Desde el comienzo de este Gobierno se produjeron 900 anuncios de inversión por un total de 34.000 millones de dólares. Con estas inversiones vamos a recuperar el tejido productivo", indicó Kulfas en el acto de lanzamiento de la ampliación del Plan Ahora 12 en la localidad bonaerense de Cañuelas.

El acto, encabezado a través de videoconferencia por el presidente Alberto Fernández, contó además con la presencia del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, entre otros funcionarios.

Kulfas brindó detalles del nuevo esquema de financiamiento del Programa Ahora 12, que incluye "30 cuotas para línea blanca, 24 para materiales de construcción, madera y muebles, y 12 en el rubro indumentaria".

El éxito del Programa, lanzado en 2014 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se reflejó en un crecimiento interanual del 22% de las operaciones en el primer semestre de este año

"Esta Argentina produce 4% que en el 2019 y llevamos 11 meses consecutivos de recuperación del empleo industrial", afirmó el ministro de Desarrollo Productivo.

También resaltó la baja que se produjo en las tasas de financiamiento; "Cuando llegamos a la gestión las tasas estaban entre el 80% y 100%, en cambio ahora se ubican en torno al 22%, a lo que debemos sumarle la recuperación del rol de la banca pública".

"El objetivo es fortalecer el circuito de inversión con más producción y más consumo", concluyó el ministro Kulfas.

Las condiciones del nuevo Programa se extenderán hasta el 31 de enero del año que viene y, entre otros beneficios se suman 3, 6 y 24 cuotas para bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y piezas.