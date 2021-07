29/07/2021 - Ayer en la peatonal

Testeos express y vacunación en el microcentro superaron las 300 aplicaciones

El referente de Médicos Centinelas de la provincia, José María Mansilla habló sobre los testeos rápidos que se están realizando en el centro de la capital tucumana.

El profesional, indicó que esta es la segunda semana con esta modalidad innovadora de doble propósito: diagnóstico y prevención. “Afortunadamente el operativo se desarrolla con muy buena aceptación por parte de la población, que muchos se encuentran dentro de la zona, por cuestiones laborales. También llegan jóvenes que se encontraban interesados en su situación ya que no se encontraban activos para encontrar un turno y acá le resolvemos esa situación. Al no votar no se encontraban en el padrón y acá, gracias a que tenemos accesibilidad, le podemos hacer la activación y se les aplica la vacuna”.

En este sentido, Mansilla contó que hoy superaron las 300 aplicaciones de vacuna Sinopharm y se hicieron 10 test de antígenos con un 10 por ciento de positividad. Además, manifestó que tienen la afluencia de mucha gente que está en otros centros. “Saben que aquí se le entrega el resultado de manera inmediata”.

Por otra parte, el referente de Centinelas adelantó que el sábado y domingo se realizará una réplica de este proceso en la localidad del Cadillal. “Teníamos la inquietud de mucha gente que al ingresar al sistema de activación de turnos se le asignaba un nodo lejano a su domicilio y por cuestiones laborales no pueden acercarse al lugar. Por este motivo, la ministra decidió que se resuelva, por lo que se hizo un diagrama para ir por el interior de la provincia también”.

Con respecto a la llegada de la dosis Moderna para los jóvenes de 12 a 17 años, Mansilla explicó el nodo express no vacunará a los menores de edad. “Al estar en un espacio reducido no cumplimos con las condiciones necesarias, por el entorno y el acompañamiento de los niños, por lo que debe desarrollarse en un lugar de resguardo”.

El operativo de testeos express y vacunación continuará en la peatonal trabajando los días miércoles, jueves y viernes de 9 a 13 con un sábado de por medio. Además, para la semana que viene se planificó un mega operativo en plaza Independencia para dar más posibilidades de espacio a la población.

Testimonios

Irene Carrizo (29): es de La Cocha y tenía tuno para el 1 de julio, pero por motivos personales no pudo asistir, es por eso que se acercó a la peatonal para poder recibir su dosis. “Aproveche que tenía que traerlo a control a mi hijo al hospital del Niño y me acerque para que pueda recibir mi vacuna. Es mi primera dosis y ya me siento más segura y feliz. Hay que aprovechar que tenemos la posibilidad de vacunarnos y todas las opciones que nos brindan desde salud para que podamos hacerlo”.

Karen Santillán (21): “Fue espontaneó, vi que estaban vacunando y me acerqué. Siento mucho alivio de ya haberlo hecho, creo que está muy bien este operativo porque facilita mucho el acceso. Un amigo me contó que estaban vacunando en el centro y me acerque porque este operativo facilita la llegada, yo me ahorre tiempo y gasto de traslado. Yo soy de Santiago, pero estudio acá así que presente el certificado de residencia y me vacunaron”

Dana Figueroa (19): “Les recomiendo a los jóvenes que se vacunen, que no tengan miedo, que no duele. Yo me entere por el noticiero, tenía turno en otro nodo, pero justo vine al centro a acompañarla a mi mamá por unos trámites y aproveche para vacunarme. Esta carpa en la peatonal es una buena iniciativa porque facilita el acceso a muchas personas que nos queda lejos el nodo”.