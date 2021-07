AMPLIAR Gabriel Boric encabeza sondeos presidenciales (foto: ANSA)

26/07/2021 - Encuesta

Gabriel Boric encabeza sondeos presidenciales chilenos

El exlíder estudiantil y actual diputado del Frente Amplio chileno Gabriel Boric (35) encabeza los sondeos de cara a las presidenciales de noviembre, al obtener el 34% de las preferencias en la encuesta Cadem.

Sigue.

El representante de la austral región de Magallanes viene de imponerse al alcalde comunista, Daniel Jadue, en las primarias del bloque de izquierda Apruebo Dignidad.

En segundo lugar se ubica el candidato de la coalición oficialista de derecha Chile Vamos, el independiente Sebastián Sichel (30%), quien también viene de ganar las primarias de su sectores, donde enfrentó al tres veces candidato Joaquín Lavín, y a los exministros de Defensa, Mario Desbordes, de Renovación Nacional, y de Hacienda, Ignacio Briones, de Evopoli (la nueva derecha).

En tercer lugar (16%) aparece la presidenta del Senado y recién proclamada candidata de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste, descendiente diaguita, representante de la región de Atacama del norte del país.

Mientras los partidos de la ex Concertación (socialista, radical, demócrata cristiano, socialdemócrata), que hoy forman el pacto Unidad Constituyente, acordaron realizar una "primaria ciudadana" -no legal por estar fuera de plazo-para definir la candidatura presidencial del bloque de centroizquierda.

En caso de una eventual segunda vuelta, Boric supera levemente a Sebastián Sichel (46% vs 42%) y con mayor margen a Yasna Provoste (46% vs 34%). Por su parte, si la disputa fuera entre Sichel y Provoste el resultado sería 45% vs 36% en favor del candidato de Chile Vamos.

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, tras una reunión entre los representantes de la coalición, explicó que se deberá definir si esta consulta ciudadana será de manera presencial o digital, pero si se sabe que todos los precandidatos del sector podrán participar.

Muñoz confirmó que participarán Provoste, la socialista Narváez, quien también es apoyada por el PPD y Nuevo Trato, además del precandidato Radical, Carlos Maldonado.

Los jefes de partidos, que se reunieron en la casa de la presidenta de la DC, Carmen Frei, están a la espera del Partido Progresista (PRO), quien también podría presentar a su carta, que debería salir entre Alejandro Guillier o Marco Enríquez-Ominami. Este último debe resolver su situación judicial que actualmente lo tiene sin sus derechos políticos activos.

Frei destacó la capacidad de acuerdo de Unidad Constituyente "y entendimiento de la centroizquierda, donde no solo hemos acordado realizar una consulta ciudadana el 21 de agosto, sino también un programa y una lista parlamentaria en común. Hoy comienza la verdadera opción de la centroizquierda".

Agregó que acordaron que se realice "el sorteo de los nombres en la papeleta el próximo jueves. Esta es una tremenda señal de unidad en un conglomerado que posee la mayor cantidad de alcaldes, concejales y gobernadores del país. Y así como lideramos territorios locales, encabezaremos la primera magistratura del país, de la mano de la senadora Provoste. Estoy segura de ello".

La presidenta interina de la DC recalcó además que "la centroizquierda implementará un programa transformador para volver a creer en un país con plena paz, con libertad, con respeto a los derechos humanos y con protección al medio ambiente y a quienes quieren emprender".

"Fueron días arduos de diálogo, pero siempre conectados, y mirando el objetivo central que es superar un gobierno mezquino, frío y que ha llevado al país a los peores días posibles. Estoy seguro de que Yasna Provoste realizará transformaciones profundas y en paz. Por eso desde ya les invito a votar en la consulta. Pueden hacerlo los militantes de los partidos que conforman Unidad Constituyente, como también todos los independientes", puntualizó Frei. La DC viene de sufrir una fuerte derrota en la elección de convencionales constituyentes, el pasado 18 de mayo, cuando solo sacaron un representante, el entonces timonel Fuad Chahín.

Además, bajaron a la candidata presidencial que se había impuesto en primarias, la senadora Ximena Rincón.