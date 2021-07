AMPLIAR Protocolos para la vuelta a clases

23/07/2021 - En General

Vuelta a clases: los protocolos y la detección precoz serán claves

Cumpliendo todos los protocolos, no enviando chicos enfermos a la escuela, más el aislamiento temprano y detección precoz se evitarán problemas.

El secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud, Luis Medina Ruiz, se refirió a la situación epidemiológica actual en la provincia, en la que resaltó que se están realizando 5000 testeos por día con una positividad del 20 %, cifra inferior a la de semanas atrás donde se llegó a un 28 %. Dijo que hubo una baja en la ocupación de camas, que llegó al 60% y sostuvo que la provincia tiene disponibilidad de vacunas.

“Vemos que este descenso de contagios se está dando muy lento, pero de todos modos con muchos casos por día. Es por el trabajo que se viene haciendo y la vacunación”, expresó Medina Ruiz durante una entrevista emitida por Antena 8.

Sin embargo, sostuvo, que los festejos del Día del Amigo y Copa América, como las protestas, “habitualmente generan aumentos de casos. Estamos esperando los números de la semana que viene. Si esta tendencia sigue hacia abajo tenemos esperanzas de que vayamos saliendo de la segunda ola. No de la pandemia porque vemos lo que pasa en el resto del mundo por el ingreso de nuevas variantes del virus”.

Testeos y ocupación de camas

El médico sostuvo que hay indicadores directos como la cantidad de casos diarios, la positividad de los testeos que ahora es menor del 20%, cuando se llegó en el peor momento al 28%: “estamos descendiendo la ocupación de camas. Hemos llegado ayer, por primera vez, a menos del 60%. Esto no es un valor bajo, sí es menor a lo que teníamos que era del 85%. Estamos viendo menos pacientes graves”.

Cepa Delta

Medina Ruiz sostuvo que es clave la aplicación de vacunas y que las personas acudan a los nodos vacunatorios: “esto es muy importante porque en el mundo se vio que personas vacunadas están protegidas con esta variante. Rogamos que llegue tarde o que no ingrese. Lamentablemente, con la movilidad que hay en el país y en el mundo, sabemos que va a llegar. Las personas que vengan del exterior tienen que cumplir protocolos y los familiares tienen que cuidarse”.

Vuelta a clases

“Prácticamente todas las actividades están habilitadas. No se puede concebir que los bares estén abiertos y no haya clases. La actividad en las escuelas es mucho más importante. Sabemos que toda actividad que se habilita aumenta el riesgo de contagios. De todos modos, cumpliendo todos los protocolos, no enviando chicos enfermos a la escuela, más el aislamiento temprano y detección precoz evitará problemas. Igualmente, la presencialidad es importante para que las clases vuelvan a darse como eran”, declaró.

Vacunas

En cuanto a la aplicación de Sputnik V segundo componente, Medina Ruiz señaló: “tenemos pendientes personas del 13 de abril en adelante. Hay personas que fueron vacunadas hace tres meses. Esta inmunización con una dosis protege. Más el barbijo y los cuidados, están con protección, no están indefensos. Aparentemente la semana que viene tendremos noticias”.

A su vez, en relación a la vacunación de menores de 13 a 17 años, dijo que se destinará inicialmente a los que tengan comorbilidades: “estamos armando padrones. Pidiendo datos a las obras sociales. Cuando se autorice la vacunación a nivel nacional, se comenzará a hacerlo en la provincia”.