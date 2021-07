AMPLIAR Luis Arce anunciando lógica de sustitución de importaciones

22/07/2021 - Economía

Arce impulsa la sustitución de importaciones para reactivar la economía boliviana

El presidente Luis Arce dijo ayer jueves que se aplicará la lógica de sustituir importaciones para industrializar el país, como parte de las nuevas medidas destinadas a continuar con la reactivación de la economía nacional.

Sigue.

“La lógica es sustituir importaciones para industrializar el país, en concordancia y respeto a la Madre Tierra. Vean ustedes, ésta es la estrategia de nuestra experiencia en reactivación económica en tiempos de COVID-19”, señaló durante la clausura de la XIV Jornada Monetaria realizada en el Banco Central de Bolivia (BCB).

El Jefe de Estado explicó que el país no puede dejar el proceso de sustitución de importaciones, porque es un elemento esencial para no afectar la balanza comercial y que no se pierda la oportunidad de generar una producción que enfrente los problemas de la economía nacional, que son el sector externo y el elevado déficit fiscal dejado por el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

En ese contexto, el Mandatario indicó que se tiene planificado la sustitución de la importación de productos por un valor de $us 800 a 900 millones cuando se concluya la construcción de la planta de diésel ecológico en el país.

El funcionamiento del complejo, dijo, hará que Bolivia deje de comprar entre el 60 y el 80% del diésel que consume de manera interna.

Además, destacó que la producción de diésel ecológico permitirá que el país ahorre reservas y mejore su balanza comercial, además de que se aumente la producción agropecuaria nacional para la provisión de materia prima de manera simultánea.

También dijo que esa industria generará una cadena de producción, comercialización y acopio para el caso del reciclaje de aceites de uso doméstico, que dará dinamismo a la generación de empleo por medio de la creación de un sinfín de microempresas.

“Por lo tanto, la estrategia es clara, porque en ese tipo de producciones y de eso podemos dar varios ejemplos de emprendimientos para reactivar la economía con sustitución de importaciones”, aseveró.

El Mandatario relievó, finalmente, que el país puede generar proyectos industriales porque la tecnología está al alcance para hacerlo, siempre con el respeto a la Madre Tierra.

GSG / Agencia Boliviana de Información