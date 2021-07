AMPLIAR El ministro de Defensa de Brasil, Walter Souza Braga Netto

22/07/2021

Ministro de Defensa de brasil se desmiente y ratifica apoyo a la democracia

El general brasileño y ministro de Defensa, Walter Souza Braga Netto, afirmó que las Fuerzas Armadas defienden las instituciones y negó haber presionado a la Cámara de Diputados para que apruebe la enmienda constitucional que sustietuye el voto electrónico y restablece el voto impreso para los comicios presidenciales de 2022.

El diario EStado de San Pablo publicó hoy en su portada que Braga Netto "amenazó" con que no habrá elecciones en si Diputados no aprueba el voto impreso, tal como lo exige el presidente, Jair Boslonaro.

Braga Netto rebatió ayer en Brasilia la "desinformación" e "invenciones" que atribuyó al artículo del diario Estado.

El general aseguró que las Fuerzas Armadas respetan la "Constitución y están comprometidas con la estabilidad institucional y el mantenimiento de la democracia".

El militar agregó, de todos modos, que el gobierno del presidente Bolsonaro defiende el voto impreso.

Recientemente el presidente declaró que el voto electrónico se presta a "fraude" y podría no haber elecciones el año que viene si el Congreso no aprueba el voto con cédulas de papel.

En ese sentido dijo que fue víctima de un fraude en 2018 el cual le impidió ser elegido presidente en el primer turno, por lo que tuvo que diputar un balotaje.

El mandatario aseguró que también hubo "fraude" en los comicios de 2014 cuando fue reelecta la entonces presidenta, Dilma Rousseff.

Estado de S. Paulo, citando fuentes anónimas, informó que el ministro de Defensa, Walter Braga Netto, un ex general del ejército, le había dicho al presidente de la Cámara de Representantes Arthur Lira a través de un interlocutor que las elecciones de 2022 no se llevarían a cabo a menos que se usaran boletas impresas. Reuters no pudo verificar de forma independiente la historia.

Tanto Lira como Braga Netto negaron el informe, que sacudió a la clase política brasileña.

Se produce en medio de repetidas acusaciones públicas, e infundadas, del presidente Jair Bolsonaro de que el sistema de votación electrónica de Brasil es vulnerable al fraude. Con su popularidad cayendo después de supervisar el segundo brote de coronavirus más letal del mundo, Bolsonaro está presionando para reemplazar el sistema con boletas impresas, pero el proyecto de ley no ha ganado mucha tracción en el Congreso.

Los críticos alegan que Bolsonaro, al igual que su ídolo, el expresidente estadounidense Donald Trump, está sembrando dudas electorales para allanar el camino para que no acepte ninguna pérdida. Las encuestas de opinión muestran que está por detrás del ex presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, aunque ninguno de ellos ha anunciado oficialmente su candidatura todavía.

A raíz de la historia del Estado de S. Paulo, Lira escribió en un tuit que los brasileños votarán el próximo año en una elección "secreta y soberana". Su homólogo en el Senado, Rodrigo Pacheco, también aseguró a los brasileños que las elecciones de 2022 se llevarán a cabo, ya sea con boletas impresas o electrónicas.

El vicepresidente de Brasil, el ex general del ejército Hamilton Mourao, también dijo que era "lógico" que se llevara a cabo la votación del próximo año.

"¿Quién va a prohibir unas elecciones en Brasil?" él dijo. "No somos una república bananera".

En un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa el jueves, Braga Netto dijo que "la discusión sobre el voto electrónico auditable mediante prueba impresa es legítima", y agregó que cree que "todos los ciudadanos desean la máxima transparencia y legitimidad" en el proceso electoral.

Luis Roberto Barroso, presidente del tribunal electoral federal de Brasil, dijo que había hablado con Braga Netto y Lira, quienes habían negado "enfáticamente" el informe del periódico.

En Twitter, Joao Caminoto, director de noticias del grupo de medios que dirige Estado de S. Paulo, defendió la información del periódico. "Considero importante reafirmar en su totalidad el contenido del informe publicado", escribió.

Amenazas electorales

Bolsonaro ha dicho que es posible que no acepte el resultado de una elección mediante votación electrónica en 2022.

"Habrá boletas impresas, porque si no hay boletas impresas, es una señal de que no habrá elecciones. El mensaje es claro", dijo Bolsonaro a principios de este mes.

La historia del Estado de S. Paulo resonó en Brasil, donde un golpe de estado en 1964 condujo a 21 años de gobierno militar.

"En una democracia, no son los militares los que deciden si habrá o no elecciones, sino la constitución que han jurado defender y obedecer", dijo el legislador Marcelo Ramos, vicepresidente de la cámara baja, en una nota. .

El tribunal electoral de Brasil ha negado repetidamente que el sistema sea vulnerable al fraude o que haya evidencia de fraude en elecciones anteriores, y Bolsonaro aún tiene que proporcionar pruebas que respalden sus afirmaciones.

Fuentes ANSA y Reuters