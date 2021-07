AMPLIAR El DNI para personas no binarias

22/07/2021 - En General

El DNI para personas no binarias estará operativo desde el lunes en Tucumán

Ayer, con la presencia del presidente Alberto Fernández, se presentó el nuevo DNI que reconoce las identidades no binarias. Desde ahora, a las opciones de sexo masculino y femenino, se suma la posibilidad de elegir una X.

De esta forma, Argentina se convierte en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de este derecho. “Entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible porque estamos cada día más cerca de lo ideal. Y el ideal va a ser cuando todos y todas, seamos todes, y a nadie le importe el sexo de la gente”, dijo el primer mandatario.

Durante el acto entregó los primeros a tres personas no binarias. En este marco, el Registro Civil y Capacidad de las Personas participó de manera virtual del evento histórico para el país. “En este camino de ampliación de derechos que siempre tiene el Gobierno Nacional se impuso la letra X para aquellas personas que no se consideran no binarias o fuera del binario femenino o masculino”, afirmó Carolina Bidegorry, directora del organismo en la provincia. Desde el lunes, estará operativa la posibilidad en el sistema para cambiar esos documentos.

“Siempre hay que recordar que el cambio se hace en el registro civil del acta de nacimiento de estas personas incluidas en el decreto”, apuntó Bidegorry. Aquellas personas que deseen cambiar el DNI deben llegar a las oficinas de Crisóstomo Álvarez 970, deben anunciarse en la Secretaría General Administrativa, llenarán un formulario que es un pedido. Una vez que se dicta la resolución haciendo lugar se modifica el acta de nacimiento de origen y luego se cambia el DNI. El decreto alcanza para documentos, y pasaportes. “Hay países que no aceptan esta nomenclatura por lo cual a esos ligares ni podrán ir aquellos que elijan su opción de género no binario”, aclaró la directora.

Avances

“Esto es un gran avance en la lucha que viene del colectivo LGTB+ en el reconocimiento de salir de la estructura binaria que estamos acostumbrados. Mucho más allá del femenino o masculino tener la posibilidad de la X abre puertas, tiene que ver con reconocimiento de identidad”, analizó por su parte la secretaria de Derechos Humanos y Justicia, Erica Brunotto. La secretaria explicó que la X es algo reconocido en todo el mundo. “Argentina es pionera en el reconocimiento de leyes que alcanzan al colectivo LGTB+, por eso para nuestra Secretaría de DDHH y Justicia es un gran logro sobre todo cuando en Tucumán se da los primeros pasos para que este decreto sea efectivo”.

Antes para poder tener una identificación distinta al masculino / femenino la persona debía acudir a la Justicia. Lo que implica gastos y tiempos. “esta posibilidad es un reconocimiento natural, solo un trámite administrativo que permitirá tener el DNI. Este es el primer paso”, cerró Brunotto.