22/07/2021 - En General

La Peatonal se convirtió en un nodo vacunatorio para los tucumanos

La ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, visitó este jueves el operativo doble de vacunación y testeos rápidos que se despliega en Peatonal Muñecas, esquina Mendoza, del microcentro tucumano. Durante el mismo la funcionaria realizó vacunaciones y dialogó con los jóvenes que se convocaron en el lugar.

En este sentido, el referente de Médicos Centinelas, José María Mansilla, sostuvo que la adhesión de la gente fue muy positiva. "Hemos llegado ya a las 150 aplicaciones, el nodo de testeos ha hecho más de 80 testeos rápidos con una tasa realmente baja de positividad y eso para nosotros es un signo muy importante", dijo.

"Tuvimos personas de 18 años en adelante que han decidido vacunarse acá, para nosotros eso es muy significativo y relevante desde el punto de vista del efecto que queremos lograr con la comunidad joven sobre todo, porque son ellos quienes tienen el efecto multiplicador de la bondad de este proceso que estamos desarrollando", destacó Mansilla al tiempo que comentó la disposición de la ministra -visto el impacto de lo que ha sucedido en estos días- es que la semana próxima se replique el operativo de lunes a viernes de 9 a 13 horas en el mismo lugar.

"Esto sirve para todos aquellos que ya tengan un turno pre-asignado. Lo que hizo la Dirección de Informática es activar todos esos turnos para que puedan adelantarlos acá y descomprimir así el nodo dónde habían sido asignados originalmente", remarcó y aclaró que de cualquier forma la segunda dosis sí se aplicará en ese nodo, en caso de que el operativo en peatonal concluyera antes de que tocara esa colocación.

"A todas aquellas personas con 18 años cumplidos, incluso a los de 35 que ya han sido todos activados, les podemos aplicar la primera dosis de Sinopharm, que es un producto muy noble y de altísima eficacia, así que reiteramos la invitación a todos los mayores de 18 años para vacunarse", indicó.

Por su parte, la titular de la cartera sanitaria provincial explicó que la idea es no perder la oportunidad de realizar el diagnóstico y el aislamiento oportuno en caso de requerirse: "Siempre hablamos de la importancia de cumplir con las recomendaciones, el uso de barbijo, el distanciamiento, la higiene y en este caso el operativo está dirigido a la gente que transita esta zona, sea por trabajo o porque está haciendo alguna compra".

Siguiendo esta línea la funcionaria enfatizó que para el Ministerio es muy importante la detección: "Se hicieron más de 70 testeos y se encontraron solo 5 positivos, si bien eso representa menos del 10 por ciento, rescatamos que la gente consultó y se hisopó. Estaremos con esta iniciativa en diferentes lugares, aparte de aquí también pondremos algunos en lugares de fácil accesibilidad, al aire libre y amplios, como plazas, para ofrecer testeos masivos y la posibilidad de vacunarse a mayores de 18 años aunque no estén en el padrón", contó.

En diálogo con los jóvenes que se congregaron para vacunarse durante la jornada, la ministra afirmó que muchos de ellos no votaron todavía, no están en el padrón electoral, algunos están estudiando aquí y no son de la provincia y por tanto no figuraban empadronados, pero que van a ser vacunados como corresponde.

"Estamos muy contentos con la respuesta de la gente a la vacunación en todas las edades. Tucumán es una de las provincias que más ha respondido a la oferta de vacunas así que estamos muy conformes con la parte de la prevención, pero nos resta todavía seguir trabajando en el cumplimiento de las medidas y protocolos, para prevenir los contagios que todavía son muy altos en la provincia", concluyó.