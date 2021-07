21/07/2021 - UTA

Los tucumanos sufrirán un nuevo paro de colectivos

Los choferes de colectivos nucleados en UTA anunciaron para este jueves un nuevo para de colectivos que comenzó hoy a las 00 horas. Es por falta de pago.

“Paro de transporte desde las cero hora de mañana Jueves 22 de Junio por falta de pago a los choferes de las empresas de transporte”. Con este simple comunicado, los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor anunciaron una nueva medida de fuerza por retraso salarial, informó El Tucumano

El anuncio, confirmado este miércoles, había sido anticipado la semana pasada por César González, titular del gremio, ante la dificultad de que los subsidios nacionales lleguen a la provincia por estas horas.

“Tengo que ser responsable en tomar una medida de fuerza, los compañeros no reúnen los $25.000 prometidos hasta la semana que viene. Si paramos hoy no tienen nada. Tenemos que esperar hasta que llegue el subsidio, no sé cuánto vamos a estar parados, dos días, cinco, diez”, había señalado el dirigente.

El pasado jueves, los choferes y los empresarios nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, llegaron a un acuerdo de que este viernes se abonaría $10.000, el próximo martes $5.000 y los días siguientes $10.000, aunque esto último con los subsidios nacionales.