20/07/2021 - Inmunización

Salud se prepara para vacunar contra el Covid-19 a los menores de 18 años

Este martes llegaron 57.600 dosis de Sinopharm para continuar la campaña de vacunación. La ministra Rossana Chahla afirmó que preparan los padrones y esperan la autorización de la ANMAT

Este martes llegaron 57.699 nuevas dosis de Sinopharm a Tucumán y desde el depósito central del Siprosa, la ministra de Salud Rossana Chahla, explicó cómo seguirá el plan de inoculación contra el coronavirus en la provincia.

"Seguiremos vacunando a las personas de 18 y 19 años, y completaremos esquemas de esta vacuna. Hasta el 31 de julio tenemos 50.000 inyecciones para colocar de segundas dosis de Sinopharm de las personas mayores de 18 años. Tenemos buena respuesta a la oferta de la vacuna de parte de los jóvenes, tenemos más de 26.000 inscriptos de esa franja", destacó la médica.

En ese sentido, sostuvo que la cartera sanitaria están trabajando para crear los padrones para los menores de 18 años con colaboración del Registro Civil. Y destacó que para las otras franjas etarias, se trabajó con los padrones electorales.

“Hoy estamos preparando estos nuevos padrones para niños menores con comorbilidades. Una vez que tengamos todos esos requisitos y contemos con la autorización del Anmat se les asignarán turno a estos menores”; indicó la ministra.

Curva de casos

Chahla explicó que la meseta de casos aún sigue "muy alta, pero tenemos una tasa de ocupación de camas de 62% que nos permite tener cierta tranquilidad. Sabemos que la vacunación es efectiva en cuanto a no enfermar grave o morir, pero sabemos que esto no frena los contagios".

Los contagios se frenan con la disminución de la circulación de las personas y cumpliendo con las recomendaciones sanitarias", remarcó la ministra.

Día del amigo

Con respecto a la jornada de hoy, la funcionaria pidió a los grupos de personas que "traten de reunirse la menor cantidad de personas posible, en lugares ventilados o al aire libre. No les decimos que no se junten, sino que cumplan los protocolos. No podemos lamentar tener un brote por el dia del amigo".

Por último, valoró el "tener un 69% de la población mayores de 18 años con una dosis", lo que ya produce menos enfermos graves.